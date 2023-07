cancel camera_alt തോ​ട്ടു​മു​ഖം-​കീ​ഴ്മാ​ട് റോ​ഡി​ൽ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗി​രി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്ത്​ ക​ലു​ങ്കി​ന്‍റെ കൈ​വ​രി ഇ​ടി​ഞ്ഞ് തോ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​ലു​വ: ക​ലു​ങ്കി​ന്‍റെ കൈ​വ​രി ഇ​ടി​ഞ്ഞ് തോ​ട്ടി​ൽ വീ​ണു. തോ​ട്ടു​മു​ഖം-​കീ​ഴ്മാ​ട് റോ​ഡി​ൽ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗി​രി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ലു​ങ്കി​ന്‍റെ കൈ​വ​രി​യാ​ണ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ​ത്. റോ​ഡി​ൽ ക​ട്ട വി​രി​ച്ച ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ട്ട​ക​ൾ ഇ​ടി​ഞ്ഞ് തോ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വീ​ഴു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. കീ​ഴ്മാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡാ​ണി​ത്. സ്കൂ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, രാ​ജ​ഗി​രി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

The handrail of the culvert fell into the stream