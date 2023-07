cancel camera_alt മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പെ​രി​യാ​റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം കൂ​ന്നു​കൂ​ടി കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന​ടു​ത്താ​യാ​ണ് ബാ​ലി​ക​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​ലു​വ: ബി​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മ​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ, കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം ശ​രി​യാ​യി ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും റാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ണ്ടോ എ​ന്ന​തും അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം. അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വ​ന്നു താ​മ​സി​ക്കു​മ്പോ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ അ​ത​ത് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യം യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ട്ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​ൻ, ഊ​ർ​ജി​ത അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡി.​ജി.​പി​ക്കും റൂ​റ​ൽ എ​സ്.​പി​ക്കും ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​യും എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

The allegation that the search was not conducted properly should be investigated - Anwar Sadat