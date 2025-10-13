Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    13 Oct 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    13 Oct 2025 10:59 AM IST

    സ്റ്റേഡിയം ടർഫാക്കൽ; നിർമാണവുമായി നഗരസഭ മുന്നോട്ട്, തടയാനുറച്ച് കായികപ്രേമികൾ

    ആ​ലു​വ ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ്റ്റേ​ഡി​യം

    ആ​ലു​വ: ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ്റ്റേ​ഡി​യം ട​ർ​ഫാ​ക്കി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ദം കൊ​ഴു​ക്കു​ന്നു. സ്റ്റേ​ഡി​യം ട​ർ​ഫാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചും എ​തി​ർ​ത്തും കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ രം​ഗ​ത്ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന പോ​ര് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ല​ത​വ​ണ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും അ​നു​കൂ​ല പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ട​ർ​ഫ് നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നം. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക​ക​ത്തും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​മാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ലും ഇ​തി​നെ​തി​രെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. എ​ന്നി​ട്ടും അ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം എ​തി​ർ​ത്താ​ണ് ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, എ​ന്ത് വി​ല കൊ​ടു​ത്തും ഇ​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. സ്റ്റേ​ഡി​യം ട​ർ​ഫ് ആ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​മെ​ന്നും ഗ്രൗ​ണ്ട് സം​ര​ക്ഷ​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള കൃ​ത്രി​മ ട​ർ​ഫ് ചെ​യ്‌​ത്‌ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി മു​ൻ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ, ദേ​ശീ​യ, സം​സ്ഥാ​ന, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ത്തി​നും വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​നും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തെ​യാ​ണ്. ജി​ല്ല, ഉ​പ​ജി​ല്ല, ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ്. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത പു​ൽ​ത്ത​കി​ടി മാ​റ്റി സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട​ർ​ഫ് പാ​കി ഫു​ട്‌​ബാ​ളി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. എം.​പി ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ട​ർ​ഫ് ആ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് അ​തീ​ത​മാ​യി കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നി​ർ​മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്

    ആ​ലു​വ: ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ട​ര്‍ഫി​ന്‍റെ നി​ര്‍മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന്​ ജെ​ബി മേ​ത്ത​ര്‍ എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​ഒ. ജോ​ണ്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ർ​മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​ന​മ​ട​ക്കം ത​ട​യാ​നാ​ണ് കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ നീ​ക്കം. ജെ​ബി മേ​ത്ത​ര്‍ എം.​പി​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​ന നി​ധി​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച 1.53 കോ​ടി രൂ​പ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ട​ര്‍ഫ് നി​ര്‍മാ​ണം.

    aluvastadiumsports fansAluva Municipalityturf grounds
