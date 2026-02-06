Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aluva
    Posted On
    6 Feb 2026 12:37 PM IST
    Updated On
    6 Feb 2026 12:37 PM IST

    പെ​രി​യാ​ർ​വാ​ലി ക​നാ​ലി​ലെ മാ​ലി​ന്യം റോ​ഡി​ൽ

    പെ​രി​യാ​ർ​വാ​ലി ക​നാ​ലി​ലെ മാ​ലി​ന്യം റോ​ഡി​ൽ
    ആ​ലു​വ ഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ്പ് ഹൗ​സി​ന് സ​മീ​പം പെ​രി​യാ​ർ​വാ​ലി ക​നാ​ലി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ മാ​ലി​ന്യം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ റോ​ഡി​ൽ ത​ള്ളി​യ നി​ല​യി​ൽ

    ആ​ലു​വ: പെ​രി​യാ​ർ​വാ​ലി ക​നാ​ലി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന മാ​ലി​ന്യം റോ​ഡി​ൽ ത​ള്ളു​ന്ന​ത് പ​രി​സ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​നാ​ലി​ന്‍റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം കോ​രി​യി​ട​ൽ പ​തി​വാ​ണ്. നെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​യു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ. ക​നാ​ലി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, എ​ളു​പ്പ​ത്തി​നാ​യി ക​നാ​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന റോ​ഡി​ൽ ത​ന്നെ ത​ള്ളു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ലു​വ ഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ്പ് ഹൗ​സി​ന് സ​മീ​പം പെ​രി​യാ​ർ​വാ​ലി ക​നാ​ലി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ മാ​ലി​ന്യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ റോ​ഡി​ൽ ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് വാ​ഹ​ന - കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കി. ച​ത്തു​ചീ​ഞ്ഞ മൃ​ഗാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും വീ​ടു​ക​ളി​ലെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    അ​ഴു​കി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ള​ട​ങ്ങി​യ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​മാ​ണ് പ​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​തു​കു​ശ​ല്യ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ക​നാ​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​വ​രു​ന്ന മാ​ലി​ന്യം ത​ട​യാ​ൻ ഇ​വി​ടെ ഇ​രു​മ്പ് ഗ്രി​ല്ല് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പെ​രി​യാ​ർ​വാ​ലി​യി​ലെ വാ​ച്ച​ർ​മാ​രു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ക​രാ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ വാ​രി റോ​ഡി​ൽ ഇ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തു മൂ​ലം ജ​ന​ലും വാ​തി​ലും തു​റ​ന്നി​ടാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ണ് സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ. ഇ​തി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് അ​ങ്ക​ണ​വാ​ടി​യു​ണ്ട്. അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സും സ​മീ​പ​ത്താ​ണ്.

    ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ണ്ട്. എ​സ്.​എ​ൻ പു​രം, താ​യി​ക്കാ​ട്ടു​ക​ര, കു​ന്ന​ത്തേ​രി, കോ​മ്പാ​റ, വി​ടാ​ക്കു​ഴ, ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ളു​ക​ൾ പോ​കു​ന്ന റോ​ഡാ​ണി​ത്. മു​മ്പും സ​മാ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ല​ക്ട​റെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ പെ​രി​യാ​ർ​വാ​ലി അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മാ​ലി​ന്യം കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടാ​ൻ പെ​രി​യാ​ർ​വാ​ലി​ക്ക് നാ​ലാം​മൈ​ലി​ൽ സ്വ​ന്തം സ്ഥ​ല​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    aluvaSewageWaste dump
