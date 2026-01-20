Begin typing your search above and press return to search.
    നിരന്തര കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികളുമായി റൂറൽ പൊലീസ്

    കാ​പ്പ പ്ര​കാ​രം 38 പേ​രെ ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു
    നിരന്തര കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികളുമായി റൂറൽ പൊലീസ്
    ആ​ലു​വ: നി​ര​ന്ത​ര കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്. ഇ​തി​ൻ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​പ്പ പ്ര​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​വും ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ​യും 38 പേ​രെ ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു.

    അ​ങ്ക​മാ​ലി ആ​ഷി​ക്ക് മ​നോ​ഹ​ര​ൻ വ​ധ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ബെ​റ്റി​ൻ, വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര കൂ​ട്ട കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സ് പ്ര​തി​യാ​യ റി​തു ജ​യ​ൻ, കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​ക​ളാ​യ അ​ങ്ക​മാ​ലി വ​ട്ട​പ്പ​റ​മ്പ് റി​ജോ, വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര ആ​ഷി​ക്ക് ജോ​ൺ​സ​ൻ, മു​ന​മ്പം പൊ​ളി ശ​ര​ത്ത്, മ​നു ന​വീ​ൻ, വ​ധ​ശ്ര​മ കേ​സ് പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ഞാ​റ​യ്ക്ക​ൽ മു​ന്ന എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ജി​ത്ത്, ആ​ലു​വ ഫൈ​സ​ൽ, ബി​നാ​നി​പു​രം ര​ഞ്ജി​ത്ത്, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ അ​മ​ൽ​നാ​ഥ്, ഡി​ല്ലി​റ്റ്, അ​ങ്ക​മാ​ലി പു​ല്ലാ​നി വി​ഷ്ണു, സെ​ബി വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ​ജോ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ, വാ​ഴ​ക്കു​ളം ക​ണ്ണ​ൻ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന സ​ൻ​സ​ൽ, കോ​ത​മം​ഗ​ലം ഷി​ഹാ​ബ്, വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര ബെ​ന്‍റോ, മോ​ഷ​ണം - ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സ് പ്ര​തി​ക​ളാ​യ, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ നി​പു​ൻ അ​പ്പു,കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട്സ​മ​ദ്, മ​നു മോ​ഹ​ൻ,വാ​ഴ​ക്കു​ളം ലി​ബി​ൻ ബെ​ന്നി, കോ​ത​മം​ഗ​ലം വി​വേ​ക് ബി​ജു, വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര സോ​ബി​ൻ കു​മാ​ർ, യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സ് പ്ര​തി​ക​ളാ​യ, വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര വൈ​ശാ​ഖ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ആ​ല​ങ്ങാ​ട് ആ​ഷ്ലി​ൻ ഷാ​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​യാ​ണ് കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി ഒ​രു​വ​ർ​ഷം/​ആ​റ് മാ​സ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ജ​യി​ലി​ലി​ട്ട​ത്.

    2025 ൽ ​ശി​പാ​ർ​ശ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നാ​ല് പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ല​ക്ട​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് വ​രി​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 30 പേ​രെ കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നും നാ​ട് ക​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 50 പേ​രോ​ട് കാ​പ്പ പ്ര​കാ​രം അ​താ​ത് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രു​ദി​വ​സം ഹാ​ജ​രാ​യി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി / എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ മു​മ്പാ​കെ ഒ​പ്പി​ടാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. പി​റ്റ് എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം എ​ഴ് മ​യ​ക്ക് മ​രു​ന്ന് കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ല​ട​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ബ്ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി 1478 കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ന​ല്ല​ന​ട​പ്പി​ന് വി​ധേ​യ​രാ​ക്കി.

    News Summary - Rural police take strict action against repeat offenders
