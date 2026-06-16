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    Aluva
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 11:58 AM IST

    ആലുവ - അത്താണി റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസുകളെ ബാധിച്ചു

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    ആലുവ - അത്താണി റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസുകളെ ബാധിച്ചു
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    ആലുവ: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്ര ആലുവ - അത്താണി റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസുകളെ ബാധിച്ചു. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി - സ്വകാര്യ ബസുകൾ ധാരാളമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന പ്രധാന റൂട്ടാണിത്. ആലുവയിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞാലി, പുത്തൻവേലിക്കര, എളവൂർ, അങ്കമാലി, കാലടി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്വകാര്യ ബസുകളാണ് ആലുവ - അത്താണി റൂട്ടിലൂടെ പോകുന്നത്.

    ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് പുറമെ ആലുവക്കും അത്താണിക്കും ഇടയിലുള്ള ധാരാളം യാത്രക്കാരും ഈ ബസുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം യാത്രക്കാരിലെ സ്ത്രീകൾ ഒന്നടങ്കം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിലേക്ക് മാറിയതായാണ് കരുതുന്നത്. ഇവർക്ക് പുറമെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ പോകേണ്ട യാത്രക്കാർ അത്താണി വരെ സൗജന്യ യാത്ര ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് മാത്രം സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ യാത്ര തുടർന്നതായും കണക്കാക്കുന്നു. ആലുവ - പെരുമ്പാവൂർ റൂട്ടിൽ ആലുവയിൽ നിന്ന് പെരുമ്പാവൂരിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സ്ത്രീ യാത്രക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സൗജന്യ യാത്ര തെരഞ്ഞെടുത്തു.

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    TAGS:private busesGovernment of KeralaFree Travel For WomenPriyadarshini
    News Summary - Private buses affected on Aluva-Athani route
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