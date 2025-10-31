Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightAluvachevron_rightഓപറേഷൻ സൈ ഹണ്ട്;...
    Aluva
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 11:03 AM IST

    ഓപറേഷൻ സൈ ഹണ്ട്; ജില്ലയിൽ 46 പേർ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ 43 പേ​രും സി​റ്റി പ​രി​ധി​യി​ൽ മൂ​ന്ന്​ പേ​രു​മാ​ണ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്
    ഓപറേഷൻ സൈ ഹണ്ട്; ജില്ലയിൽ 46 പേർ അറസ്റ്റിൽ
    cancel

    കൊ​ച്ചി/​ആ​ലു​വ: സൈ​ബ​ർ സ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്​ 46 പേ​ർ. റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ 43 പേ​രും സി​റ്റി പ​രി​ധി​യി​ൽ മൂ​ന്ന്​ പേ​രു​മാ​ണ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സം​ഘ​ടി​ത സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ള്ള​വ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സൈ ​ഹ​ണ്ട്​ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    റൂ​റ​ലി​ൽ 102 ഇ​ട​ത്ത്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്ത് നി​ന്ന്​ എ​ട്ട്​ പേ​രെ​യും മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഏ​ഴ്​ പേ​രെ​യും​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​ലു​വ, എ​ട​ത്ത​ല, പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ വീ​ത​വും, ത​ടി​യി​ട്ട​പ​റ​മ്പി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രെ​യു​മാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. റൂ​റ​ൽ പ​രി​ധി​യി​ൽ മൊ​ത്തം 102 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ൽ 36 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്ത് 21 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ത​ട്ടി​പ്പ് പ​ണം ചെ​ക്ക് വ​ഴി​യും എ.​ടി.​എം കാ​ർ​ഡു​വ​ഴി​യും പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​വ​രെ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വാ​ട​ക​ക്ക്​ കൊ​ടു​ത്ത​വ​രെ​യും വി​ൽ​പ്പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​വ​രെ​യും പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു വ്യാ​പ​ക റെ​യ്​​ഡി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന രാ​ത്രി​യി​ലും നീ​ണ്ടു. റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം. ​ഹേ​മ​ല​ത​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി മു​ഴു​വ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും റെ​യ്ഡി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത് വാ​ട​ക​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും, വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് എ​സ്.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി.​സി.​ആ​ർ.​ബി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ഡോ. ​ആ​ർ. ജോ​സ്, സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി.​ആ​ർ. ജ​ഗ​ദീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    ത​ട്ടി​യ​ത്​ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴ് പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ഈ​സ്റ്റ് വാ​ഴ​പ്പി​ള്ളി കി​ഴ​ക്കേ​ക​ട​വ് ഭാ​ഗ​ത്ത് ഏ​ലി​ക്കാ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ജ്നാ​സ് (35), മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ മു​ള​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി മം​ഗ​ളാം​കു​ഴി വീ​ട്ടി​ൽ സ​ജാ​ദ് (20,) മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ പേ​ഴ​യ്ക്കാ​പ്പി​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി കൊ​ള​ത്താ​പ്പി​ള്ളി വീ​ട്ടി​ൽ അ​ർ​ഷാ​ദ് (20), മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ പേ​ഴ​ക്കാ​പ്പി​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി പു​ത്തേ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ മു​സ്ത​ഫ ദാ​വൂ​ദ് (22), മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ വാ​ഴ​പ്പി​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി വ​ലി​യാ​ലു​ങ്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷെ​ഫീ​സ് (35), മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ പേ​ഴ​ക്കാ​പ്പി​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി മാ​രി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​സ്വാ​ൻ (20), മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ മു​ള​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ക​റു​ക​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മീം (22) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ബേ​സി​ൽ തോ​മ​സ്, ചോ​റ്റാ​നി​ക്ക​ര എ​സ്എ.​ച്ച്.​ഒ ടോ​ണി ജെ. ​മ​റ്റം, കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ സ​ഞ്ജു ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലാ​ഭ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ണി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞ​താ​യി പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്ത്​ എ​ട്ട്​ അ​റ​സ്റ്റ്​

    ഓപറേഷൻ സൈ ​ഹ​ണ്ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ എ​ട്ട്​ പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. നെ​ല്ലി​ക്കു​ഴി പ​ന​യ്ക്ക​ൽ മാ​ഹി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (19), നെ​ല്ലി​ക്കു​ഴി ഇ​ട്ടി​ക്കു​ടി ഷാ​മോ​ൻ (32), വ​ലി​യ​പാ​റ അ​ത്തി​പ്പി​ള്ളി​ൽ അ​ശ്വി​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് (20), തൃ​ക്കാ​രി​യൂ​ർ നെ​ടു​മ്പി​ള്ളി​ക്കു​ടി ആ​ബേ ഷി​ജു (19), ത​ങ്ക​ളം ക​ള​ത്തി​ൽ ഫാ​യി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (22), ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ പാ​ലി​ക്ക​ൽ മാ​ഹി​ൻ (23), ഇ​രു​മ​ല​പ്പ​ടി മു​ള​മ്പേ​ൽ ത​മീം അ​ലിം (19), ഇ​ഞ്ചൂ​ർ വ​ട്ട​ക്കു​ടി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സി​ൻ (22) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ കോ​ത​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സി​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ല അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ 2,97,000 രൂ​പ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​യാ​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി.​ടി. ബി​ജോ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ണ​മെ​ത്തി​യ​ത്​ 24 ത​വ​ണ

    ഓപറേഷൻ സൈ ​ഹ​ണ്ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ല​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ശ്രീ​മൂ​ല​ന​ഗ​രം പാ​റ​തെ​റ്റ തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം കാ​വ​ല​ങ്ങാ​ട്ടു​ത​റ വീ​ട്ടി​ൽ അ​നീ​ഷാ​ണ്​ (40) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​യാ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ല അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും 24 ത​വ​ണ​ക​ളി​ലാ​യി 76,38,601 രൂ​പ വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മ്യൂ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി ചെ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും അ​ല്ലാ​തെ​യും പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ടി. ​മേ​പ്പി​ള്ളി, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ അ​ജ്മ​ൽ, റെ​ജി​മോ​ൻ, സി. ​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ അ​ഭി​ലാ​ഷ്, അ​നൂ​പ്, നീ​തു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:police arrestfinancial fraudcyber security cooperation
    News Summary - Operation Cy Hunt; 46 people arrested in the district
    Similar News
    Next Story
    X