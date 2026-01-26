Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aluva
    26 Jan 2026 10:45 AM IST
    26 Jan 2026 10:45 AM IST

    ഒരു തീരുമാനവുമില്ല!

    റൂറൽ ജില്ല പൊലീസ് ആസ്ഥാനമന്ദിര നി​ർ​മാ​ണം നാ​ല് വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും ഇ​ഴ​യു​ന്നു
    ഒരു തീരുമാനവുമില്ല!
    നി​ർ​മാ​ണം നി​ല​ച്ച റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം

    ആ​ലു​വ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര നി​ർ​മാ​ണം വൈ​കു​ന്നു. 2022 മാ​ർ​ച്ച് 15നാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി കെ. ​കാ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണ് ശി​ല​യി​ട്ട​ത്. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി​ട്ടും നി​ർ​മാ​ണം ഇ​ഴ​യു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ഹൗ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​നാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 36,000 ച​തു​ര​ശ്ര​അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു​നി​ല​ക​ളു​ള്ള കെ​ട്ടി​ടം ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    10.8 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ല​ഭി​ച്ച അ​ഞ്ചു​കോ​ടി​രൂ​പ​ക്കാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​ടു​ത്ത ഫ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​യി വി​ശ​ദ​മാ​യ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തു​വ​രെ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ ഓ​ഫി​സി​ന് കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​വും അ​സൗ​ക​ര്യ​വും

    ആ​ലു​വ: കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം ഏ​റെ​യു​ള്ള​താ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം. കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​ത്തി​ന് പു​റ​മെ അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ജി​ല്ല ട്രെ​യി​നി​ങ് സെ​ന്റ​റും ജി​ല്ല​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ സ്‌​പെ​ഷ്യ​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    നി​ല​വി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം വ​ന്ന​തോ​ടെ ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​നം മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഏ​റെ​ക്കു​റെ അ​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പ​രി​ധി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ലു​വ​യു​ള്ള​ത്. റൂ​റ​ൽ പ​രി​ധി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ടു​ക്കി, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി വ​രെ വ്യാ​പി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യാ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സു​ഗ​മ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ ആ ​നീ​ക്കം അ​ട​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദൂ​രെ ദി​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു വ​രെ നി​ത്യേ​ന ഓ​ഫി​സി​ൽ ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ണ്ട്. അ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ആ​ലു​വ​യി​ൽ വ​ന്ന് പോ​കാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്. അ​താ​ണ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    ഡി.​ഐ.​ജി ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​വും നി​ല​ച്ചു

    ആ​ലു​വ: പു​തി​യ ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ഡി.​ഐ.​ജി ഓ​ഫി​സി​നാ​യും കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​വും നി​ല​ച്ച അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൻ്റെ തേ​പ്പു​പോ​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​നി​ർ​മാ​ണം നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ എ​സ്.​പി ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ള്ളി​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ൾ പ​ട​ർ​ന്ന് ക​യ​റു​ക​യാ​ണ്. ഡി.​ഐ.​ജി ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട​വും കാ​ടു​പി​ടി​ച്ച അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ന് പി​ന്നി​ലാ​ണ് ര​ണ്ട് നി​ല​ക​ളാ​യി ഡി.​ഐ.​ജി ഓ​ഫി​സ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി.​ജി.​പി റ​വാ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ശേ​ഷം നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​മെ​ല്ലാം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഫ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം നി​ല​ച്ച വി​വ​ര​മെ​ല്ലാം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    News Summary - No decision!
