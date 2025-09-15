Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightAluvachevron_rightപൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ...
    Aluva
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 12:44 PM IST

    പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചമഞ്ഞ് വീട്ടമ്മയിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയ മധ്യവയസ്കൻ പിടിയിൽ

    പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചമഞ്ഞ് വീട്ടമ്മയിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയ മധ്യവയസ്കൻ പിടിയിൽ
    ആ​ലു​വ: പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ച​മ​ഞ്ഞ് വീ​ട്ട​മ്മ​യി​ൽ നി​ന്ന് പ​ണം ത​ട്ടി​യ മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​ൻ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ൽ. പ​റ​വൂ​ർ പ​ട്ട​ണം കു​ഞ്ഞി ലോ​ന​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ മ​ഹേ​ഷാ​ണ്​ (47) ആ​ലു​വ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സി.​ഐ ആ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. വൈ​ക്കം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ വീ​ട്ട​മ്മ​ക്കാ​ണ് പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    പ്ര​തി​യും വീ​ട്ട​മ്മ​യും ഒ​രു വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വീ​ട് വെ​ക്കാ​ൻ നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ​ഴി വാ​ങ്ങി കൊ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ പ്രോ​സ​സി​ങ് ഫീ​സാ​യി വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 43,000 രൂ​പ നേ​രി​ട്ടും 3,300 രൂ​പ ഗൂ​ഗി​ൾ പേ ​വ​ഴി​യും ഇ​യാ​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി. പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്, ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, പാ​ൻ കാ​ർ​ഡ്, ഫോ​ട്ടോ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഇ​യാ​ൾ വാ​ങ്ങി​യെ​ടു​ത്തു. ആ​ലു​വ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന് പു​റ​ത്ത് വെ​ച്ചാ​ണ് പൈ​സ​യും രേ​ഖ​യും കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    പ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വീ​ട്ട​മ്മ ന​ൽ​കി​യ തു​ക​യും, രേ​ഖ​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​യാ​ൾ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘം കൂ​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ട്ടി​പ്പ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ വീ​ട്ട​മ്മ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ടി.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ഷ്, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി.​എം. കേ​ഴ്സ​ൻ, എ​സ്.​ഐ ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ നൗ​ഷാ​ദ്, ഹി​ൽ​മ​ത്ത്, ന​വാ​ബ്, സി.​പി.​ഒ നൗ​ഫ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Crime NewsExtorting MoneyMan ArrestedErnakulam News
    News Summary - Man arrested for impersonating a police officer and extorting money
