    പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുന്നതിനിടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാൽവഴുതി വീണു; എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് പരിക്ക്

    ശാന്തമണി

    Listen to this Article

    ചെങ്ങമനാട് (എറണാകുളം): തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിൽനിന്ന് കാൽവഴുതി വീണ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് പരിക്ക്. ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലം ചെങ്ങമനാട് പഞ്ചായത്തിലെ 18-ാം വാർഡ് എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ടി. ശാന്തമണിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. വലതു തോളെല്ലിന് പൊട്ടലും, നെറ്റിയിൽ സാരമായ മുറിവുമുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പിറങ്ങുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി മുറ്റത്ത് പാകിയ കരിങ്കൽ ടൈലിൽ തെറിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

