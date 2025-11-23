പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുന്നതിനിടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാൽവഴുതി വീണു; എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് പരിക്ക്

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 23 Nov 2025 12:00 PM IST
Updated Ondate_range 23 Nov 2025 12:02 PM IST
പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുന്നതിനിടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാൽവഴുതി വീണു; എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് പരിക്ക്text_fields
News Summary - LDF cadidate in Chengammanad injurd after fell down
ചെങ്ങമനാട് (എറണാകുളം): തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിൽനിന്ന് കാൽവഴുതി വീണ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് പരിക്ക്. ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലം ചെങ്ങമനാട് പഞ്ചായത്തിലെ 18-ാം വാർഡ് എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ടി. ശാന്തമണിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. വലതു തോളെല്ലിന് പൊട്ടലും, നെറ്റിയിൽ സാരമായ മുറിവുമുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പിറങ്ങുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി മുറ്റത്ത് പാകിയ കരിങ്കൽ ടൈലിൽ തെറിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.
