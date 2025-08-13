Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aluva
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:48 AM IST

    അനധികൃത റിക്രൂട്ടിങ് ഏജൻസികൾ; പൊലീസ് പരിശോധന പ്രഹസനം

    പ​ണംത​ട്ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​താ​യും പ​രാ​തി
    അനധികൃത റിക്രൂട്ടിങ് ഏജൻസികൾ; പൊലീസ് പരിശോധന പ്രഹസനം
    ആ​ലു​വ: അ​ന​ധി​കൃ​ത റി​ക്രൂ​ട്ടി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന പ്ര​ഹ​സ​ന​മെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല​ത്രേ. കോ​ടി​ക​ൾ ത​ട്ടി​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ പൂ​ട്ടി​യ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ളെ​ല്ലാം മാ​റ്റി​യ​താ​യും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ബ്രി​ഡ്ജ് റോ​ഡി​ലെ റോ​യ​ൽ പ്ലാ​സ​യി​ലു​ള്ള ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    വി​വി​ധ റി​ക്രൂ​ട്ടി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ണം വാ​ങ്ങി വി​സ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യും ചെ​ക്ക്, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ച്ച് പ​ണം വാ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യു​മു​ള്ള പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം. ​ഹേ​മ​ല​ത​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. 50,000 മു​ത​ൽ 12 ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ വാ​ങ്ങി ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ഞ്ച് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. മൂ​ന്നെ​ണ്ണം പൂ​ട്ടി സീ​ൽ ചെ​യ്തു. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളും പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ചെ​ക്ക് ലീ​ഫു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കു​റ​ച്ച് നാ​ളു​ക​ളാ​യി പൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ളും മ​റ്റു​മാ​യി മു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. പ​ര​മാ​വ​ധി പ​ണം ത​ട്ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ ചി​ല​ര​ട​ക്കം ഏ​ജ​ൻ​സി ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​താ​യും പ​രാ​തി​ക​ളു​ണ്ട്. ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മൂ​ന്ന് ജീ​പ്പ് പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി പൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന നാ​ട​കം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മൈ​ഗ്രി​റ്റ് ഓ​വ​ർ​സീ​സ്​ 13 കോ​ടി ത​ട്ടി? ​

    റോ​യ​ൽ പ്ലാ​സ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച വ്യാ​ജ റി​ക്രൂ​ട്ടി​ങ് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത് കോ​ടി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ മൈ​ഗ്രി​റ്റ് ഓ​വ​ർ​സീ​സി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രാ​തി​യു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​ർ മാ​ത്രം 13 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ ആ​ളു​ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ വ​ഞ്ചി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും പൊ​ലീ​സ് തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    പ​ര​മാ​വ​ധി പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും പ​രാ​തി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി സ്ഥ​ലം വി​ടു​ക​യും സ്ഥാ​പ​നം പൂ​ട്ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ളെ​ല്ലാം നീ​ക്കി ഓ​ഫി​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ബോ​ർ​ഡ് നീ​ക്കം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ വീ​ണ്ടും ഇ​വി​ടെ എ​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ബോ​ർ​ഡ് നീ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    TAGS:Kerala Policerecruitment agenciesIllegalinspections
