    22 Oct 2025 11:41 AM IST
    22 Oct 2025 11:41 AM IST

    ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അനധികൃത പാർക്കിങ് ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

    ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അനധികൃത പാർക്കിങ് ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു
    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യു​ണ്ടാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ ആ​ലു​വ റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട ക​ന​ത്ത വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട്

    ആ​ലു​വ: റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ് ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്ന​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത് ഏ​ത് സ​മ​യ​വും തി​ക്കും തി​ര​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും പ​തി​വാ​ണ്. അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങും കൈ​യേ​റ്റ​വു​മാ​ണ് ദു​രി​ത​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പൊ​റു​തി​മു​ട്ടു​മ്പോ​ഴും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    ദീ​പാ​വ​ലി ദി​ന​മാ​യ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റ​ത്തെ ദു​രി​ത​മാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ കാ​ഴ്ച അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സോ റ​യി​ൽ​വേ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി​യി​ല്ല.

    റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ള​പ്പി​ൽ റ​യി​ൽ​വേ കെ​ട്ടി​ട​ത്തോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗ​വും കി​ഴ​ക്കു ഭാ​ഗ​വും പാ​ർ​ക്കി​ങ് ക​രാ​ർ എ​ടു​ത്ത​വ​ർ കൈ​യേ​റി വ​ഴി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി പാ​ർ​ക്കി​ങ് ചെ​യ്യി​ച്ച് പ്രീ​മി​യം പാ​ർ​ക്കി​ങ് എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ ഫീ​സ് വാ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. പ്രീ​മി​യം പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ലം വേ​റെ ബോ​ർ​ഡ് വ​ച്ചു തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ് മൂ​ലം ആ​കെ​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര സ്‌​ഥ​ലം കൂ​ടി കൈ​യേ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ റ​യി​ൽ​വേ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കും എം.​പി, എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പ​രാ​തി കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​മു​ണ്ടാ​യ മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടും ദു​രി​തം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി. 15 മി​നി​റ്റോ​ളം നീ​ണ്ട ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ന​ത്ത വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. വാ​ഹ​ന തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പെ​രു​വ​ഴി​യി​ലാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Illegal parking creates misery at Aluva railway station
