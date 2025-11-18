Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aluva
    Aluva
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:30 AM IST

    25 കിലോ കഞ്ചാവുമായി നാലുപേർ പിടിയിൽ

    25 കിലോ കഞ്ചാവുമായി നാലുപേർ പിടിയിൽ
    പി​ടി​യി​ലാ​യ ​പ്രതികൾ

    Listen to this Article

    ആ​ലു​വ: വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന 25 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി നാ​ല് അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ൽ. ഒ​ഡി​ഷ സു​ര​ധ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ക്രി​ഷ്ണ നാ​യ​ക് (20), രാ​ജ നാ​യ​ക് (25), സ​ഞ്ജീ​ബ് നാ​യ​ക് (20), ക​ണ്ട​മാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ന​ന്ദ​മാ​ലി​ക് (35) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും ആ​ലു​വ പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം. ​ഹേ​മ​ല​ത​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ലു​വ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​കാ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ർ ക​ഞ്ചാ​വ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ജെ. ​ഉ​മേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ആ​ലു​വ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ടി.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ഷ്, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജി.​പി. മ​നു രാ​ജ്, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ കെ. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, എ​ൽ​ദോ പോ​ൾ, ആ​ർ. ബി​ൻ​സി, വി​ഷ്ണു, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ വി.​എ. അ​ഫ്സ​ൽ, കെ.​എ. സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, എ​ൻ.​എ​സ്. സു​ധീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:aluva policeganja caseInterstate workers arrestedAnti-Drug Squad
