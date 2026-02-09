Begin typing your search above and press return to search.
    തെരുവുകൾ വാണ്​ നായ്ക്കൾ; ജനം ഭീതിയിൽ

    വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്നു
    തെരുവുകൾ വാണ്​ നായ്ക്കൾ; ജനം ഭീതിയിൽ
    കു​ട്ട​മ​ശേ​രി സൂ​ര്യ ന​ഗ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് റോ​ഡി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ച തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ

    ആ​ലു​വ: മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്ന നാ​യ്ക്ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യെ​ത്തി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്. തി​ര​ക്കേ​റി​യ ക​വ​ല​ക​ളി​ൽ വ​രെ തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ വി​ല​സു​ക​യാ​ണ്. രാ​ത്രി​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​വ​ഴി​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ക​റ​ങ്ങി​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​വ പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ വ​ഴി​ക​ളി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ച് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്. പ്ര​ഭാ​ത ന​ട​ത്ത​ക്കാ​ർ​ക്കാ​ണ് ഇ​വ കൂ​ടു​ത​ൽ ഭീ​ഷ​ണി. ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ, ആ​ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ പി​ടി​യി​ലാ​ണ്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്, സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്, റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, മാ​ധ​വ​പു​രം, പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ റോ​ഡ്‌, കു​ന്ന​ത്തേ​രി റോ​ഡ്‌, ബാ​ങ്ക് ക​വ​ല, പാ​ർ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ക്കി​ലും മൂ​ല​യി​ലും തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. കീ​ഴ്മാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തോ​ട്ടു​മു​ഖം, മ​ഹി​ളാ​ല​യം, കു​ന്നും​പു​റം, അ​മ്പ​ല​പ്പ​റ​മ്പ്, സൂ​ര്യ ന​ഗ​ർ, എ​ട​ത്ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​മാ​യി അ​തി​ര് പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ചു​ണ​ങ്ങം​വേ​ലി, ചൂ​ണ്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​വ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ലെ ബ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ്, സൂ​ര്യ ന​ഗ​ർ, ഡോ. ​അം​ബേ​ക്ക​ർ വാ​യ​ന​ശാ​ല പ​രി​സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് തെ​രു​വ് നാ​യ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷം. തു​മ്പി​ച്ചാ​ലി​ൽ പ്ര​ഭാ​ത സ​വാ​രി​ക്ക് വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ് നാ​യ്ക്ക​ൾ.

    ന​ഗ​ര​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി​ക്ക​ര, ഉ​ളി​യ​ന്നൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും നാ​യ്ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ആ​ലു​വ - പ​റ​വൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ പ​ല​ഭാ​ഗ​ത്തും കൂ​ട്ട​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ മു​തി​രാ​റു​ണ്ട്. ചൂ​ർ​ണി​ക്ക​ര ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും തെ​രു​വു​നാ​യ്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം പ​തി​വാ​യി.

    അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക്‌ നാ​യ്ക്ക​ൾ കു​ര​ച്ചു ചാ​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ അ​ട​ക്കം ഭീ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മ​ദ്റ​സ​യി​ലും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം പോ​കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളും ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്. നാ​യ് ശ​ല്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് നി​ര​ന്ത​രം പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ഫ​ല​മി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

