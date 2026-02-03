ദേവൂട്ടി ഐസ്ക്രീം ചോദിച്ചു; ഐസ് ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും നൽകി ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി

ദേവൂട്ടി ഐസ്ക്രീം ചോദിച്ചു; ഐസ് ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും നൽകി ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിtext_fields
ആലുവ: ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി കെ.എസ്. സുദർശന് ഷേക്ക് ഹാന്റ് കൊടുത്ത ശേഷം ദേവൂട്ടി പറഞ്ഞു, 'എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം വേണം'. എസ്.പി ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഐസ് ക്രീം മാത്രമല്ല ചോക്ലേറ്റും വാങ്ങി നൽകി. ദേവൂട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല കൂടെ വന്നവർക്കെല്ലാം നൽകി. സന്തോഷത്തോടെ അവർ മധുരം നുണഞ്ഞു. റൂറൽ ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിയെ കാണാനെത്തിയതാണ് തോട്ടുമുഖം കെയർ (സെന്റർ ഫോർ എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് എന്റിച്ച്മെന്റ് 'സിഫി' യുടെ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോജക്ട് ആയ സെന്റർ ഫോർ ഏർളി ഇന്റർവെൻഷൻ, റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്) ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ 16 ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ.
'സിഫി' ചെയർപേഴ്സൻ ഡോ. പി.എ. മേരി അനിതയോടൊപ്പമാണ് റൂറൽ പൊലീസ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചത്. കെയറിലെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളോടൊപ്പം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സമ്മാനം നൽകിയ എസ്.പിക്ക് മേഘ മോൾ വിവിധ തരം സോപ്പും മെഴുകുതിരികളും സമ്മാനിച്ചു. എസ്.പിയോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞും ഫോട്ടോയെടുത്തും ചിലവഴിച്ചാണ് കുട്ടികൾ പിരിഞ്ഞത്.
