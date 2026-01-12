Begin typing your search above and press return to search.
    മെഡിക്കൽ കോളജ് റോഡിന്‍റെ ശോച്യാവസ്ഥ; വ്യാപാരികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

    ജ​ൽ ജീ​വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ കു​ഴി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് റോ​ഡ് സ​ഞ്ചാ​രയോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യ​ത്
    മെഡിക്കൽ കോളജ് റോഡിന്‍റെ ശോച്യാവസ്ഥ; വ്യാപാരികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്
    ത​ക​ർ​ന്ന കൊ​ച്ചി​ൻ ബാ​ങ്ക്​ -മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് റോ​ഡ്

    ആ​ലു​വ: പാ​ടെ ത​ക​ർ​ന്ന് കൊ​ച്ചി​ൻ ബാ​ങ്ക്-​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് റോ​ഡ്. കോ​മ്പാ​റ ക​വ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം ജ​ൽ ജീ​വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ റോ​ഡ് കു​ഴി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​ര യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യ​ത്. മൂ​ന്ന് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​വും റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​ക്കാ​ര്യം നാ​ട്ടു​കാ​രും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടും ക​രാ​റു​കാ​ര​നും പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കാ​തെ യാ​ത്ര ദു​ർ​ഘ​ട​മാ​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. സ്കൂ​ളു​ക​ളും കോ​ള​ജും സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കീ​ട്ടും ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കാ​ണ്.

    ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. ഈ ​പ്ര​ശ്നം വി​വ​രി​ച്ച് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ഉ​ട​ൻ ശ​രി​യാ​ക്കും എ​ന്നു മാ​ത്ര​മാ​ണ്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് എം.​എ​ൽ.​എ വി​ഷ​യം ശ്ര​ദ്ധി​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, സം​ഭ​വം അ​വാ​സ്ഥ​വ​മാ​ണെ​ന്നും ഒ​രു ചെ​വി​യി​ലൂ​ടെ കേ​ട്ട് മ​റ്റേ ചെ​വി​യി​ലൂ​ടെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​ണ് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ഈ ​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​യാ​യ എം.​എ​ൽ.​എ​യും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    റോ​ഡി​ന്‍റെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ സ​മ​ര​ത്തി​നി​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഇ​നി​യും ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് റോ​ഡ് തു​ട​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​കു​മെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി നൊ​ച്ചി​മ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വി​രി​പ്പി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നൂ​ബ് നൊ​ച്ചി​മ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​എ​സ്. ജ​മാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

