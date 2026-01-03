Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aluva
    3 Jan 2026 12:32 PM IST
    3 Jan 2026 12:32 PM IST

    വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും പോരിൽ; കാലഹരണപ്പെട്ട പൈപ്പുകൾ മാറ്റാൻ നടപടിയില്ല

    വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും പോരിൽ; കാലഹരണപ്പെട്ട പൈപ്പുകൾ മാറ്റാൻ നടപടിയില്ല
    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​ലു​വ ബാ​ങ്ക് ക​വ​ല - മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റോ​ഡി​ൽ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യ​തി​നെത്തുട​ർ​ന്ന് കു​ടി​വെ​ള്ളം റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കു​ന്നു

    ആ​ലു​വ: വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ട​ല​പ്പി​ണ​ക്കം മൂ​ലം ആ​ലു​വ​യി​ലെ പൈ​പ്പു​ക​ൾ മാ​റ്റാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. റോ​ഡ് കു​ഴി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കാ​ത്ത​താ​ണ് പൈ​പ്പു​ക​ൾ മാ​റ്റാ​ൻ കാ​ല​താ​മ​സ​മെ​ന്നാ​ണ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന പൈ​പ്പു​ക​ൾ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ്. ഏ​ഴ് നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ആ​സ്ബ​റ്റോ​സ് പൈ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​യി​ല​ധി​ക​വും. ഇ​താ​ണ് അ​ടി​ക്ക​ടി പൈ​പ്പു​ക​ൾ പൊ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ത​വ​ണ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടു​മ്പോ​ഴും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ലി​റ്റ​ർ കു​ടി​വെ​ള്ള​മാ​ണ് പാ​ഴാ​കു​ന്ന​ത്.

    ബാ​ങ്ക് ക​വ​ല മു​ത​ൽ പു​ളി​ഞ്ചോ​ട് ക​വ​ല ചു​റ്റി തൈ​നോ​ത്ത് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന പൈ​പ്പാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പൊ​ട്ടി​യ​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ​തും പ്രാ​ധാ​ന്യ​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ പൈ​പ്പാ​ണി​ത്. ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം നീ​ളു​ന്ന പൈ​പ്പ് ലൈ​നി​ൽ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും പൊ​ട്ട​ൽ പ​തി​വാ​ണ്. ബാ​ങ്ക് ക​വ​ല​ക്കും ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ചു​രു​ങ്ങി​യ ദൂ​ര​പ​രി​ധി​യി​ൽ മാ​ത്രം പ​തി​വാ​യി എ​ട്ടോ​ളം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ കാ​ലാ​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ കു​ടി​വെ​ള്ള ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പൈ​പ്പു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി ആ​ലു​വ ടൗ​ണി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം മു​ട്ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ്​ പൗ​രാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ഈ ​വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​മൃ​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം ആ​ലു​വ​യി​ലെ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട മു​ഴു​വ​ൻ പൈ​പ്പു​ക​ളും മാ​റ്റാ​മെ​ന്നാ​ണ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി അ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ട​ല​പ്പി​ണ​ക്കം മൂ​ലം പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പൈപ്പ് പൊട്ടി; മണിക്കൂറുകളോളം കുടിവെള്ളം പാഴായി

    ആ​ലു​വ: ബാ​ങ്ക് ക​വ​ല - മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റോ​ഡി​ൽ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം കു​ടി​വെ​ള്ളം പാ​ഴാ​യി. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ലി​റ്റ​ർ ശു​ദ്ധ​ജ​ല​മാ​ണ് റോ​ഡി​ലൂ​ടെ കാ​ന​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ല് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ത​റ​യി​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ന് മു​മ്പി​ൽ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യ​ത്. ആ​റ് ഇ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ആ​സ്ബ​റ്റോ​സ് പൈ​പ്പാ​ണ് പൊ​ട്ടി​യ​ത്. 70 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പൈ​പ്പാ​ണി​ത്. പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് റോ​ഡി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​റ​യി​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ലെ ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ വെ​ള്ള​വും ച​ളി​യും അ​ടി​ഞ്ഞു.

    കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സി​ജു ത​റ​യി​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പു​ല​ർ​ച്ച മു​ത​ൽ വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കു​ടി​വെ​ള്ളം പാ​ഴാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വാ​ൽ​വ് അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​ത്തി​യ​ത് ആ​റോ​ടെ​യാ​ണ്. റോ​ഡി​ൽ വെ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക് വാ​ൽ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മാ​യി​ല്ല. എ​ട്ട് മ​ണി​യോ​ടെ പൈ​പ്പ് ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ക​രാ​റു​കാ​ർ എ​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് വാ​ൽ​വ് അ​ട​ക്കാ​നാ​യ​ത്. ഏ​റെ പ​ണി​യെ​ടു​ത്ത് വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​ട്ടി​യ പൈ​പ്പ് ന​ന്നാ​ക്കി​യ​ത്. പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം മു​ട​ങ്ങി. പൈ​പ്പ് വെ​ള്ള​ത്തെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ വീ​ടു​ക​ളും. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രാ​ണ് ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​ത്. ഹോ​ട്ട​ൽ, കൂ​ൾ ഡ്രി​ങ്സ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി.

