സ്ത്രീകളടങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരെ രാത്രി വഴിയിൽ ഇറക്കിവിടാൻ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി

ആ​ലു​വ: സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ രാ​ത്രി ബ​സി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ഴി​യി​ലി​റ​ക്കി​വി​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് ബ​സ്​ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​യ​റാ​തെ ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ബൈ​പാ​സി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന പ​ന്ത്ര​ണ്ടോ​ളം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഇ​റ​ക്കി​വി​ടാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ളും സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​യ​റാ​റി​ല്ല. യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ബൈ​പാ​സ് ക​വ​ല​യി​ൽ ഇ​റ​ക്കി, ബൈ​പാ​സ് വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​ക​ലാ​ണ് പ​തി​വ്. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ത്രി പ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ബ​സു​ക​ളെ​ല്ലാം ന​ഗ​ര​ത്തി​ന​ക​ത്തു​ള്ള ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​യ​റ​ണ​​മെ​ന്നാ​ണ് നി​യ​മം. അ​ത് ലം​ഘി​ച്ചാ​ണ് മൂ​ന്ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ബൈ​പാ​സി​ൽ ഇ​റ​ക്കി​വി​ടാ​ൻ ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ശ്ര​മി​ച്ച​ത​ത്രെ. തൃ​ശൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ക​യ​റി​യ​താ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും. യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​യ ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി പി. ​ഗോ​പ​കു​മാ​ർ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ര​ക്ഷ​യാ​യ​ത്.ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ 2003ൽ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കി​യി​രു​ന്ന കാ​ര്യം ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ​യും ക​ണ്ട​ക്ട​റു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ കെ.​എ​സ്ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

