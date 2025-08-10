Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightAluvachevron_rightവെളിച്ചെണ്ണ മോഷ്ടാവ്​...
    Aluva
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:05 AM IST

    വെളിച്ചെണ്ണ മോഷ്ടാവ്​ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വെളിച്ചെണ്ണ മോഷ്ടാവ്​ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ജ​വാ​ദ് അ​ലി

    ആ​ലു​വ: ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. തോ​ട്ടു​മു​ഖം പാ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്ത്​ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ ‘ഷാ ​വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ​സ് ആ​ന്‍റ്​ ഫ്രൂ​ട്‌​സ്’ എ​ന്ന ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ മോ​ഷ്ടി​ച്ച ആ​സാം സ്വ​ദേ​ശി ജ​വാ​ദ് അ​ലി​യെ​യാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ൽ​നി​ന്നും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ട​യി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ കേ​ബി​ൾ മു​റി​ച്ചാ​ണ്​ മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മോ​ഷ​ണ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 30 കു​പ്പി വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ടു​ത്ത്​ ചാ​ക്കി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ക​ട​ത്തി​യ​ത്. നാ​ല്​ കു​പ്പി വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ക​ട​യി​ൽ ബാ​ക്കി​വെ​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:thiefaluvaCoconut Oilarrestedcochin news
    News Summary - Coconut oil thief arrested
    Similar News
    Next Story
    X