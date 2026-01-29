Begin typing your search above and press return to search.
    വായനയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന്​ ചന്ദ്രഹാസൻ മടങ്ങി

    വായനയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന്​ ചന്ദ്രഹാസൻ മടങ്ങി
    ച​ന്ദ്ര​ഹാ​സ​ൻ പു​സ്ത​ക വാ​യ​ന​യി​ൽ (ഫ​യ​ൽ )

    ആ​ലു​വ: വി​ര​മി​ക്ക​ലി​ല്ലാ​ത്ത വാ​യ​ന​യു​ടെ ലോ​ക​ത്ത് നി​ന്ന് ഒ​ടു​വി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ഹാ​സ​ന് മ​ട​ക്കം. അ​തു പ​ക്ഷെ, പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് ഇ​നി ഒ​രി​ക്ക​ലും തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ത്ത ത്യ​വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് മാ​ത്രം. പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ സ്നേ​ഹി​ച്ച് വാ​യ​ന​യു​ടെ വ​സ​ന്തം തീ​ർ​ത്ത ആ​ലു​വ കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി കൊ​ല്ലം​പ​റ​മ്പി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ഹാ​സ​നാ​ണ് അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ​യും അ​നാ​ഥ​മാ​ക്കി വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. വാ​യ​ന​യു​ടെ അ​ന​ന്ത​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ണോ​ടി​ച്ച് എ​ൺ​പ​താം വ​യ​സ്സി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​യ​ന​യു​ടെ ലോ​ക​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി എ​ച്ച്.​എം.​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ച​ന്ദ്ര​ഹാ​സ​ൻ 2003ൽ ​സ​ർ​വീ​സി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് പു​ർ​ണ​മാ​യി വാ​യ​ന​യു​ടെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 2005 മു​ത​ൽ നെ​ഹ്റു മു​ത​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ പാ​ദ​സ്പ​ർ​ശ​മേ​റ്റ കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി യു​വ​ജ​ന വാ​യ​ന​ശാ​ല​യു​ടെ ലൈ​ബ്രേ​റി​യ​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ർ​ധ​ക്യ​സ​ഹ​ജ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​റ​ച്ചു​നാ​ളാ​യി വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളോ​ടും വാ​യ​ന​യോ​ടു​മു​ള്ള ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ് ച​ന്ദ്ര​ഹാ​സ​നെ എ ​ഗ്രേ​ഡ് ലൈ​ബ്ര​റി​യാ​യ കു​ട്ട​ശ്ശേ​രി യു​വ​ജ​ന ശാ​ല​യി​ലെ ലൈ​ബ്രേ​റി​യ​നാ​ക്കി​യ​ത്.

    നോ​വ​ലു​ക​ളും ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഷീ​റി​ന്റെ​യും മാ​ധ​വി​ക്കു​ട്ടി​യു​ടേ​യും മ​ല​യാ​റ്റൂ​രി​ന്റെ​യു​മെ​ല്ലാം ര​ച​ന​ക​ളും ഏ​റെ ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു​മ​ണി മു​ത​ൽ പ​ത്തു​വ​രെ​യും വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​വ​രെ​യും കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി യു​വ​ജ​ന വാ​യ​ന​ശാ​ല​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ പ​ത്തു​മ​ണി മു​ത​ൽ വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ പു​സ്ത​ക വാ​യ​ന​ക്കാ​യി മാ​റ്റി വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക യു​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന കു​റ​ഞ്ഞ് വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ച​ന്ദ്ര​ഹാ​സ​ൻ പ​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് 18 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളും, 50 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള വ​രു​മാ​ണ്. പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ൾ തീ​രെ കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും ച​ന്ദ്ര​ഹാ​സ​ൻ വി​ഷ​മ​ത്തോ​ടെ പ​റ​യും. ച​ന്ദ്ര​ഹാ​സ​നെ പോ​ലെ ഭാ​ര്യ ര​മ​ണി​യും മ​ക​ൻ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റും മ​രു​മ​ക​ൾ ഷ​നി​ത​യും പേ​ര​ക്കു​ട്ടി വൈ​ശാ​ഖു​മെ​ല്ലാം വാ​യ​ന ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും ച​ന്ദ്ര​ഹാ​സ​ൻ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:KochireadingChandrahasan
    News Summary - Chandrahasan returns from the world of reading
