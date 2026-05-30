Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightAluvachevron_rightബസ് ജീവനക്കാർ തമ്മിൽ...
    Aluva
    Posted On
    date_range 30 May 2026 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 30 May 2026 12:49 PM IST

    ബസ് ജീവനക്കാർ തമ്മിൽ അടിപിടി; മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ബസ് ജീവനക്കാർ തമ്മിൽ അടിപിടി; മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ജി​തി​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ​സ​ദ്ദാം, അ​ൻ​സ​ൺ ജോ​ബ്

    ആലുവ: ഫോർട്ടുകൊച്ചി റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ തമ്മിലുണ്ടായ അടിപിടിയിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ. കുറുമശ്ശേരി ആലപ്പടിയിൽ താമസിക്കുന്ന കീഴ്മാട് എടത്തല കൊട്ടാരക്കൽ വീട്ടിൽ ജിതിൻ (35), തായിക്കാട്ടുകര പുത്തൻപീടികയിൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുൽസദ്ദാം (32), ആലുവ ഹിൽ റോഡിൽ കണ്ടെത്തിൽ പറമ്പിൽ അൻസൺ ജോബ് (38) എന്നിവരെയാണ് ആലുവ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.ആൻസായി ബസിലെ ജീവനക്കാരാണിവർ. ബസിന്റെ സമയക്രമത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് സംഘട്ടനത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

    ആലുവ-തോപ്പുംപടി റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന അസ്‍ലൻ എന്ന ബസിന് വട്ടം വച്ച് ബസിനകത്തുകയറി ജീവനക്കാരനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ബസിലെ യാത്രക്കാരെ ഇവർ ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്തു. ബസ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ആലുവ ഇൻസ്പെക്ടർ കെജി ഗോപകുമാർ, എസ്.ഐമാരായ വന്ദന കൃഷ്ണൻ, എം. ജോസി, ജോൺസൻ, സി.പി.ഒമാരായ മാഹിൻ ഷാ അബൂബക്കർ, മുഹമ്മദ് അമീർ, ഫയാസ് എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aluvabus conductorpolice arrestHarassmentfightbus passenger
    News Summary - Bus workers fight; three arrested
    Similar News
    Next Story
    X