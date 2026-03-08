Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aluva
    Aluva
    Posted On
    8 March 2026 11:14 AM IST
    Updated On
    8 March 2026 11:14 AM IST

    ജീ​വ​ജ​ല​ത്തി​ന് ഒ​രു മ​ണ്‍പാ​ത്രം 14ാം വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    ജീ​വ​ജ​ല​ത്തി​ന് ഒ​രു മ​ണ്‍പാ​ത്രം 14ാം വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്
    ജീ​വ​ജ​ല​ത്തി​ന് ഒ​രു മ​ണ്‍പാ​ത്രം പ​ദ്ധ​തി

    പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ൺ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    ആ​ലു​വ: എ​ന്‍റെ ഗ്രാ​മം ഗാ​ന്ധി​ജി​യി​ലൂ​ടെ ശ്രീ​മ​ന്‍ നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ മി​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച ജീ​വ​ജ​ല​ത്തി​ന് ഒ​രു മ​ണ്‍പാ​ത്രം പ​ദ്ധ​തി 14ാം വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ല​ത്ത് പ​ക്ഷി​ക​ള്‍ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം പ​ക​ര്‍ന്നു​വ​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ണ്‍പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം വ​രെ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം മ​ണ്‍പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും പു​റ​ത്തു​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ​തി​വു​പോ​ലെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ന്‍ മ​ണ്‍പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന

    മ​ഹാ​പ​രി​ക്ര​മ​ണം എ​ട്ടി​ന് രാ​വി​ലെ പ​ത്തു മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കും. മു​പ്പ​ത്ത​ടം മു​തു​കാ​ട് ക്ഷേ​ത്ര മൈ​താ​നി​യി​ലാ​ണ് പ​രി​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ക​ര്‍മ്മ​വും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ന്‍ എം.​പി അ​നു​ഗ്ര​ഹ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ര്‍വ്വ​ഹി​ക്കും. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ചേ​ര്‍ന്ന് പ​രി​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​നം ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യും. പ​ത്തു ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും വി​ത​ര​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ശ്രീ​മ​ന്‍ നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

