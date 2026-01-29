Begin typing your search above and press return to search.
    ശിവരാത്രിക്ക്​ ആലുവ മണപ്പുറം ഒരുങ്ങുന്നു; ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15നാ​ണ് ശി​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ക്കു​ക

    ശിവരാത്രിക്ക്​ ആലുവ മണപ്പുറം ഒരുങ്ങുന്നു; ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15നാ​ണ് ശി​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ക്കു​ക
    ശി​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ണ​പ്പു​റം ശു​ചീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ആ​ലു​വ: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ശി​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യാ​പാ​ര​മേ​ള​ക്കു​മാ​യി ആ​ലു​വ മ​ണ​പ്പു​റം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. മ​ണ​പ്പു​റ​ത്ത് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15നാ​ണ് ശി​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു മാ​സം നീ​ളു​ന്ന വ്യാ​പാ​ര​മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​മ്യൂ​സ്മെ​ന്റ് പാ​ർ​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​കും. ഇ​തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    കാ​ടു​പി​ടി​ച്ച് കി​ട​ന്ന മ​ണ​പ്പു​റം മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ശു​ചീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കു​റ്റി​ക്കാ​ടു​ക​ളും മ​റ്റും നീ​ക്കി മ​ണ​പ്പു​റം നി​ര​പ്പാ​ക്കും. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര​മേ​ള​ക്കും അ​മ്യൂ​സ്‌​മെ​ന്റ് പാ​ർ​ക്കി​നു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാ​ധ​ന​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ത്തും. ബ​ലി​ത​ർ​പ്പ​ണ​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ശി​വ​രാ​ത്രി ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും വ്യാ​പാ​ര​മേ​ള​യു​ടെ​ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​മാ​ണ്. ബ​ലി​ത്ത​റ​ക​ളു​ടെ​യും സ്റ്റാ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും ലേ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    പ​ത്ത​നാ​പു​ര​ത്തെ അ​ഗ്രി​ടെ​ക് ഗ്രീ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​സ​ൽ​റ്റ​ൻ​സി സ​ർ​വീ​സ​സ് ആ​ണ് ഇ​ക്കൊ​ല്ലം വ്യാ​പാ​ര​മേ​ള ക​രാ​ർ എ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​വ​ർ ജി.​എ​സ്.​ടി അ​ട​ക്കം 69,09,141 രൂ​പ അ​ട​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​വും ലേ​ല​ത്തു​ക ഒ​രു കോ​ടി​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ല​വ​ട്ടം ടെ​ൻ​ഡ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് ര​ണ്ട് സ്‌​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​തി​ലൊ​ന്ന് പ്രീ​ക്വാ​ളി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി. ഒ​ടു​വി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ തു​ക​ക്ക് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Aluva Manappuram is getting ready for Shivaratri; Shivaratri celebrations will be held on February 15th
