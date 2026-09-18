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    യാചകരുടെയും നാടോടികളുടെയും മറവിൽ ആലുവയിൽ സാമൂഹികവിരുദ്ധരും കുറ്റവാളികളും നിറയുന്നു

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    യാചകരുടെയും നാടോടികളുടെയും മറവിൽ ആലുവയിൽ സാമൂഹികവിരുദ്ധരും കുറ്റവാളികളും നിറയുന്നു
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    ആ​ലു​വ: യാ​ച​ക​രു​ടെ​യും നാ​ടോ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ​വി​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ ആ​ലു​വ​യി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​രും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളും നി​റ​യു​ന്നു. അ​നാ​ശാ​സ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഗു​ണ്ട​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത കേ​ന്ദ്ര​മാ​യും ന​ഗ​രം മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​നാ​ശാ​സ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    യാ​ച​ക​രു​ടെ​യും നാ​ടോ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ​വി​ലാ​ണ് വി​വി​ധ നാ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും മൂ​ന്ന് നേ​രം സൗ​ജ​ന്യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും കി​ട്ടു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ധാ​രാ​ളം പേ​രാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ത​ങ്ങി​യാ​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ചെ​യ്താ​ലും പെ​ട്ടെ​ന്ന് പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചെ​റി​യ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ മു​ത​ൽ മ​യ​ക്ക് മ​രു​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ട​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​ൻ​കി​ട കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും ന​ഗ​ര​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ബൈ​പാ​സ് മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹ്യ ദ്രോ​ഹി​ക​ളാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്. മ​ദ്യ​ത്തി​നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നും അ​ടി​മ​ക​ളാ​യ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും മ​റ്റും മോ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പീ​ഡ​ന​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കൊ​ടും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ വ​രെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​ലു​വ​യി​ൽ ചേ​ക്കേ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നോ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് തു​ര​ത്തു​ന്ന​തി​നോ പൊ​ലീ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    കൊ​ടും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത താ​വ​ളം

    കു​റ​ച്ചു​വ​ർ​ഷം മു​ൻ​പ് അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ മ​ക​ളെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് കൊ​ന്ന കേ​സി​ലെ പ്ര​തി അ​സ​ഫാ​ക് ആ​ലം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്. 2018ൽ ​ഡ​ൽ​ഹി ഗാ​സീ​പൂ​രി​ൽ പ​ത്ത് വ​യ​സു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് നേ​രെ ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് പോ​ക്സോ ആ​ക്ട് അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി മു​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​യാ​ണ് ആ​ലു​വ​യി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. ഭി​ക്ഷ​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ട​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പ​ണ​പ്പി​രി​വി​ന് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ലു​വ​യി​ൽ അ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കാ​റു​ള്ള മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്നി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രാ​ണ​ന്നും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും സൗ​ക​ര്യം

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ​രി​സ​ര​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും അ​ക്ര​മി​ക​ൾ താ​വ​ള​മു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് സാ​മൂ​ഹ്യ വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ​യും ല​ഹ​രി സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഗു​ണ്ട​ക​ളു​ടെ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​ട്ട് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി. സ​ന്ധ്യ​യാ​യാ​ൽ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ചെ​ല്ലാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യും സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നെ മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രാ​യി യാ​ച​ക​രി​ലും നാ​ടോ​ടി​ക​ളി​ലും​പെ​ട്ട കു​റ്റ​വാ​സ​ന​യു​ള്ള​വ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ദ്യ​വും മ​റ്റു ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ന​ൽ​കി​യാ​ണ് വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും മ​ദ്യ​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ല​ട​ക്കം അ​ത്ത​രം യാ​ച​ക​രും നാ​ടോ​ടി​ക​ളും പ​രാ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്കം ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    മ​ദ്യ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, ഭി​ക്ഷാ​ട​ന, ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ മാ​ഫി​യ ബൈ​പാ​സ് മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​വ​ശ​വും ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡും താ​വ​ള​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​റി​യാ​മെ​ങ്കി​ലും അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ​രി​സ​രം, അ​ടി​പ്പാ​ത, ബ​സ് സ്‌​റ്റാ​ൻ​ഡ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച​യും മോ​ഷ​ണ​വും പ​തി​വാ​ണ്. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക​വ​ല, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി പ​രി​സ​രം, റെ​യി​ൽ​വേ ഗു​ഡ്‌​സ് ഷെ​ഡ് പ​രി​സ​രം, എം.​ജി ടൗ​ൺ ഹാ​ൾ പ​രി​സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ വി​ള​യാ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​നാ​ശാ​സ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വീ​ണ്ടും ചു​വ​ടു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    ഒ​രി​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷം ആ​ലു​വ​യി​ൽ അ​നാ​ശാ​സ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വീ​ണ്ടും ചു​വ​ടു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മു​മ്പ്​ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​രം സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ത​മി​ഴ് നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക​ളെ​യാ​ണ് രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൻ്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​ല ലോ​ഡ്ജു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ക്കി​ലും മൂ​ല​യി​ലും​വ​രെ വ്യ​ഭി​ചാ​ര ശാ​ല​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഗു​ണ്ട​ക​ളും അ​നാ​ശാ​സ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രും ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി വി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളു​മ​ട​ക്കം ആ​ലു​വ​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ഭ​യ​ക്കു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണ് നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്രൈ​വ​റ്റ് ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്തും അ​നാ​ശാ​സ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും താ​വ​ള​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ലി​ലും അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ ഇ​വി​ടെ ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഗു​ണ്ട സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ശ​ല്യം വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​രം ലോ​ഡ്ജു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ത​ന്നെ ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഇ​ത്ത​രം ലോ​ഡ്ജു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു. ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ട​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക​ളെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - Aluva is filled with anti-social elements and criminals
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