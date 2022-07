cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ആലുവ: പറവൂർ കവലയിൽ രാത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലുണ്ടായ വാക്തർക്കത്തെ തുടർന്നുള്ള സംഘട്ടനത്തിൽ യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു. തോട്ടക്കാട്ടുകര മാടവന വീട്ടിൽ രാമചന്ദ്രന്‍റെ മകൻ രാജീവിനാണ് (30) പരിക്കേറ്റത്.

കാറിൽ വന്ന ആറംഗ സംഘമാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നും ഹോട്ടലിലെ കസേര ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് രാജീവ് പറയുന്നത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11നാണ് സംഭവം. ഇടതുകൈ ഒടിഞ്ഞ രാജീവിനെ ആലുവ നജാത്ത് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആലുവ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. Show Full Article

A young man was injured in the conflict at the hotel