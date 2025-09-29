Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightAluvachevron_rightഅതിജീവനത്തിന്‍റെ...
    Aluva
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 12:51 PM IST

    അതിജീവനത്തിന്‍റെ പാഠപുസ്​തകം;121 വയസ്സ്​ പിന്നിട്ട്​ കുട്ടമശ്ശേരി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

    text_fields
    bookmark_border
    Resilience,Legacy,Education,Heritage,Transformation, കുട്ടമശ്ശേരി, ആലുവ,ജെ.​കെ.​എ​ച്ച് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    കുട്ടമശ്ശേരി ഗവ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

    കീ​ഴ്​​മാ​ട്: ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന് അ​ക്ഷ​ര​വെ​ളി​ച്ച​മേ​കി 121 വ​യ​സ്സ്​ പി​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ. കീ​ഴ്​​മാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​രേ​യൊ​രു ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളാ​ണ് 1904ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഈ ​വി​ദ്യാ​ല​യം. 121 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. എ​ഴു​നൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​വി​ടെ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു.

    1904ൽ ​ലോ​വ​ർ പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ളാ​യാ​ണ്​ തു​ട​ക്കം. പി​ന്നീ​ട്​ അ​പ്പ​ർ പ്രൈ​മ​റി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. 1980ൽ ​ഹൈ​സ്കൂ​ളും 2014ൽ ​ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യു​മാ​യി. ക​ല്ല​റ​ക്ക​ൽ ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൻ​മാ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​മാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ന് ഭൂ​മി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    എ​ല്ലാ നി​ല​യി​ലും മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ഈ ​വി​ദ്യാ​ല​യം സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ത​ന്നെ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണ്. അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും പി.​ടി.​എ​യു​ടെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ മൂ​ലം അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്, സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്​ പൊ​ലീ​സ് കാ​ഡ​റ്റ്സ്, ജൂ​നി​യ​ർ റെ​ഡ്ക്രോ​സ്, ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്, വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 15 വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി​ക്ക്​ നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു.

    ക​ലാ,കാ​യി​ക, പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​മേ​ള​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ടം കൊ​യ്തു. 42 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രേ സ​മ​യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ഐ.​ടി ലാ​ബ്, ഹൈ​ടെ​ക് സ​യ​ൻ​സ് ലാ​ബ്, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ടി​ങ്ക​റി​ങ് ലാ​ബ്, ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് വൈ​റ്റ് ബോ​ർ​ഡ്, പ്രൊ​ജ​ക്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട് റൂം, 12 ​ഹൈ​ടെ​ക് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ പാ​ർ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ എ​ടു​ത്തു പ​റ​യേ​ണ്ട നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജെ.​കെ.​എ​ച്ച് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഫു​ട്ബാ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ കെ.​പി.​എം.​ജി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ ഭൗ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഏ​റെ​സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ര​ണ്ട് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പാ​ച​ക​പ്പു​ര, ശി​ശു​സൗ​ഹൃ​ദ ക്ലാ​സ്​ മു​റി​ക​ൾ, വാ​ഷ് ഏ​രി​യ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aluvaEducaton newsKuttamassery govt hss
    News Summary - A textbook of survival\ Kuttamassery Govt. Higher Secondary School, 121 years old
    Similar News
    Next Story
    X