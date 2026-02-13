Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightAluvachevron_rightപെരിയാർ നീന്തിക്കടന്ന്...
    Aluva
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 11:48 AM IST

    പെരിയാർ നീന്തിക്കടന്ന് ഏഴു വയസ്സുകാരിയടക്കം 29 അംഗ സംഘം

    text_fields
    bookmark_border
    പെരിയാർ നീന്തിക്കടന്ന് ഏഴു വയസ്സുകാരിയടക്കം 29 അംഗ സംഘം
    cancel
    camera_alt

    പെ​രി​യാ​ർ നീ​ന്തി ക​ട​ന്ന​വ​രും പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ സ​ജി വാ​ക്ക​ശ്ശേ​രി​യും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക​ക്കൊ​പ്പം

    ആ​ലു​വ: ഏ​ഴ് വ​യ​സു​കാ​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 29 അം​ഗ സം​ഘം പെ​രി​യാ​ർ നീ​ന്തി ക​ട​ന്നു. പെ​രി​യാ​റി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സൗ​ജ​ന്യ നീ​ന്ത​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ജി വാ​ള​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​വ​രാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച്ച രാ​വി​ലേ ആ​ലു​വ മ​ണ​പ്പു​റം മ​ണ്ഡ​പം ക​ട​വി​ൽ നി​ന്ന്​ ദേ​ശം ക​ട​വി​ലേ​ക്ക് മു​ക്കാ​ൽ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പു​ഴ കു​റു​കേ നീ​ന്തി​യ​ത്.

    സൗ​ജ​ന്യ നീ​ന്ത​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ 17 ആ​മ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തേ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ ബാ​ച്ചി​ന്റെ ക്രോ​സി​ങ് ആ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. പു​ഴ നീ​ന്തി​ക്ക​ട​ന്ന 29 പേ​രേ​യും 15ന് ​രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് ആ​ല​പ്പു​ഴ ചേ​ർ​ത്ത​ല വ​ട​ക്കും​ക​ര അ​മ്പ​ല​ക​ട​വി​ൽ നി​ന്നും കോ​ട്ട​യം വൈ​ക്കം ബീ​ച്ചി​ലേ​ക്ക് നീ​ന്താ​ൻ ത​യ്യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന 185ഓ​ളം പേ​രേ​യും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക, ആ​ലു​വ ന​ഗ​ര​സ​ഭ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഹി​ജാ​സ്, ചൂ​ർ​ണി​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ന​സീ​ർ ചൂ​ർ​ണി​ക്ക​ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷീ​ല ജോ​സ്, വാ​ഴ​ക്കു​ളം ബ്ലോ​ക്ക്‌ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷെ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:periyarRiverswing
    News Summary - A group of 29 members, including a seven-year-old girl, swam across the Periyar
    Similar News
    Next Story
    X