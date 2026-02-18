Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightAluvachevron_rightറെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ...
    Aluva
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 10:37 AM IST

    റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 38 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 38 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി
    cancel
    camera_alt

    ആ​ലു​വ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ ക​ഞ്ചാ​വ്

    ആ​ലു​വ: റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് 38 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി. ആ​ർ.​പി.​എ​ഫും ആ​ലു​വ എ​ക്സൈ​സും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പാ​ഴ്സ​ലു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്ന് ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ശി​വ​രാ​ത്രി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യാ​പാ​ര​മേ​ള ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ണ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ലാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​വേ​ക് എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ട്ട​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ചാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ര​ണ്ട് വ​ലി​യ പൊ​തി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:railway stationganja
    News Summary - 38 kg of ganja seized from railway station
    Similar News
    Next Story
    X