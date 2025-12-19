Begin typing your search above and press return to search.
    19 Dec 2025
    ആലങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എൽ.ഡി.എഫ് തുടർഭരണ മോഹത്തിന് തിരിച്ചടി നൽകി യു.ഡി.എഫ് കുതിപ്പ്

    ആകെയുള്ള 14 ഡിവിഷനുകളിൽ പതിനൊന്നും യു.ഡി.എഫ് പിടി​െച്ചടുത്തു; ഞെട്ടലിൽനിന്ന് മുക്തരാകാതെ സി.പി.എം
    ആ​ല​ങ്ങാ​ട്: ഒ​രി​ക്ക​ൽ പോ​ലും ഒ​രു മു​ന്ന​ണി​ക്കും തു​ട​ർ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​തെ മാ​റി മാ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ല​ങ്ങാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ആ ​രീ​തി​ക്ക് ഒ​രു മാ​റ്റ​വും വ​രു​ത്താ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​കാ​ത്ത നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ മോ​ഹ​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. 1995 മു​ത​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ ഒ​രു മു​ന്ന​ണി​ക്കും തു​ട​ർ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​വി​ടെ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നി​ല​വി​ലെ ഇ​ട​ത് ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യെ മൂ​ല​ക്കി​രു​ത്തി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ജ​നം വ​ൻ വി​ജ​യം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ആ​കെ​യു​ള്ള 14 സീ​റ്റി​ൽ 11 സീ​റ്റും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം വെ​റും മൂ​ന്ന് സീ​റ്റി​ലൊ​തു​ങ്ങി.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ക​രു​ത്ത​രാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ മു​ട്ടു കു​ത്തി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ കു​തി​പ്പ് അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞു. ഈ ​ഞെ​ട്ട​ലി​ൽ നി​ന്നും സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തൊ​ന്നും ഇ​വ​ർ മു​ക്ത​രാ​കു​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളെ അ​ണി നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ പ്ര​തീ​തി ഉ​ണ​ർ​ത്തി അ​ര​യും ത​ല​യും മു​റു​ക്കി ചെ​ങ്കോ​ട്ട നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ 18 അ​ട​വു​ക​ളും പ​യ​റ്റി​യ​ത്. ചു​വ​പ്പ് കോ​ട്ട​യാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തി പോ​രു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും ത​ച്ചു ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന അ​മി​ത​മാ​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്​ മേ​ലെ​യാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ യു​വ നി​ര​ക​ൾ ജ​യം​ കൊ​യ്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 13 സീ​റ്റി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മൂ​ന്ന് സീ​റ്റും ഒ​രു സീ​റ്റ് ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​കെ​യു​ള്ള 14 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​തി​നൊ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​​െച്ച​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ക​ട്ടെ മൂ​ന്ന് സീ​റ്റ് കൊ​ണ്ട് തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഉ​ള്ള സീ​റ്റു​പ്പോ​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​രം​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ലി​ച്ചു പോ​യി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ജ​യി​ച്ച മൂ​ന്ന് സീ​റ്റു​ക​ളും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സി.​പി.​ഐ​ക്ക് വ​ട്ട​പൂ​ജ്യ​മാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ സി.​പി.​ഐ​ക്ക് മൂ​ന്ന് സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ 10 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വെ​ന്നി​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന് ന​ൽ​കി​യ ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​ർ പി.​എ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ വി​ജ​യി​ച്ചു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ശ​ക്തി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ ക​രു​മാ​ല്ലൂ​ർ, ആ​ല​ങ്ങാ​ട്, ക​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ വെ​സ്റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത്, മു​പ്പ​ത്ത​ടം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, ആ​ല​ങ്ങാ​ട് സൗ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ അ​മി​ത​മാ​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നേ​റ്റ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ആ​ല​ങ്ങാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ജ​യി​ക​ൾ

    ഡി​വി​ഷ​ൻ, ജ​യി​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി, ക​ക്ഷി, ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം എന്നീ ക്രമത്തിൽ. 1. മ​ന​ക്ക​പ്പ​ടി -അ​ഡ്വ. ന​മി​ത ജോ​സ്- എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് - 964, 2. ക​രു​മാ​ല്ലൂ​ർ - വി.​കെ. കു​ട്ട​പ്പ​ൻ - യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 913, 3. വെ​ളി​യ​ത്തു​നാ​ട് - പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ - യു.​ഡി.​എ​ഫ് (മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്) - 2312, 4. ആ​ല​ങ്ങാ​ട് - ലി​സി ജോ​സ് മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ - യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 70, 5. ക​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ വെ​സ്റ്റ് - സി​ന്ധു പാ​ന​പ്പി​ള്ളി - യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 249, 6. ക​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് - ജി​ൻ​ഷാ​ദ് ജി​ന്നാ​സ്- യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 1074, 7. മു​പ്പ​ത്ത​ടം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ - വി.​ജി. ജ​യ​കു​മാ​ർ - യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 1495, 8. മു​പ്പ​ത്ത​ടം സൗ​ത്ത്- പി.​കെ. ലി​ജി​ഷ - എ​ൽ.​ഡി.​എ​, ഫ് - 219, 9. ആ​ല​ങ്ങാ​ട് സൗ​ത്ത്- ജി​ൻ​സി റോ​ളി - യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 1365, 10. പു​ത്ത​ൻ​പ്പ​ള്ളി - റാ​ണി മ​ത്താ​യി - യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 1190, 11. വ​രാ​പ്പു​ഴ - ഡെ​ന്നി ജോ​സ​ഫ്- യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 1528, 12. ചി​റ​യ്ക്ക​കം - അ​മ്പി​ളി സ​ജീ​വ​ൻ - യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 365, 13. കൊ​ങ്ങോ​ർ​പ്പി​ള്ളി - സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വേ​വു​കാ​ട് (സേ​വി) - യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 1503, 14. എം.​കെ. ബാ​ബു - എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് - 1172.

