    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 1:21 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 1:21 PM IST

    ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത്​: ചരിത്രം വിജയം നേടി യു.ഡി.എഫ്; അമ്പരന്ന് എൽ.ഡി.എഫ്

    ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത്​: ചരിത്രം വിജയം നേടി യു.ഡി.എഫ്; അമ്പരന്ന് എൽ.ഡി.എഫ്
    ആ​ല​ങ്ങാ​ട്: മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഭ​ര​ണം കൈ​യാ​ളു​ന്ന ആ​ല​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ​ത് ച​രി​ത്രം വി​ജ​യം. ആ​കെ 24 വാ​ർ​ഡി​ൽ 18 സീ​റ്റും നേ​ടി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ ആ​റ് സീ​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് 12 സീ​റ്റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യം ഇ​ട​ത് കോ​ട്ട​ക​ളെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ക്കു​റി​യും ഏ​ത് വി​ധേ​യ​ന​യും ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ത​ത്ര​പ്പാ​ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. അ​തി​നാ​യി മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ഇ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    വി​മ​ത​രാ​യി പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​രെ വ​രെ മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ നേ​രി​ട്ട് ഇ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി വ​മ്പ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ വ​രെ നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് അ​നു​ന​യി​പ്പി​ച്ച​ത്. മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ രാ​ധാ​മാ​ണി ജെ​യ്സി​ങ്‌ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ഷ്ടി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. നി​ല​വി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ല​ത പു​രു​ഷ​ൻ, സി​റ്റി​ങ്​ മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ സു​നി സ​ജീ​വ​ൻ, എ​ൽ​സ ജേ​ക്ക​ബ്, വി​ൻ​സെ​ന്റ്‌ കാ​രി​ക്കാ​ശ്ശേ​രി, ഉ​ഷ ര​വി, ബി​ൻ​സി സു​നി​ൽ, മു​ൻ മെ​മ്പ​ർ വി.​എ​ച്ച്. സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സി.​പി​ഐ മ​ത്സ​രി​ച്ച അ​ഞ്ച് സീ​റ്റി​ലും പ​രാ​ജ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി എ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല ര​ണ്ട് സീ​റ്റി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ച്ച പ​ണം പോ​ലും തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യി​ലാ​യി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന് ഒ​രു സീ​റ്റും ഒ​രു ക​ക്ഷി​ര​ഹി​ത​യും ബാ​ക്കി 22 സീ​റ്റി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. 38 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മെം​ബ​റാ​യി തു​ട​രു​ന്ന വി.​ബി. ജ​ബ്ബാ​ർ, നി​ല​വി​ലെ മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​എ​സ്. നി​ജി​ത എ​ന്നി​വ​രും മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​നി​ൽ തി​രു​വാ​ല്ലൂ​ർ, പി.​കെ. സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, ജോ​സ് ഗോ​പു​ര​ത്തി​ങ്ക​ൽ, വി.​ജെ. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, അ​ന്ന ആ​ൻ​സി​ലി, നി​ഷാ​ദ് ദേ​വ​സി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു സീ​റ്റും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​രം​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യി.

    ക​ക്ഷി നി​ല

    ആ​കെ സീ​റ്റ്- 24

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്- 18

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്- 6

