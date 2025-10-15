Begin typing your search above and press return to search.
    കരുമാല്ലൂർ, ആലങ്ങാട് മേഖലയിൽ മോഷണം പെരുകുന്നു; നടപടി ഇഴയുന്നു

    • ജ​നം ആ​​ശ​ങ്ക​യി​ൽ
    • പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ളി​ങ് ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യം
    മ​ന​യ്ക്ക​പ്പ​ടി ഭാ​ഗ​ത്തെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ മോ​ട്ടോ​ർ ക​വ​ർ​ച്ച

    ന​ട​ത്തി​യ നി​ല​യി​ൽ

    ആ​ല​ങ്ങാ​ട്: ക​രു​മാ​ല്ലൂ​ർ, ആ​ല​ങ്ങാ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മോ​ഷ​ണ​വും ക​വ​ർ​ച്ചാ​ശ്ര​മ​വും പെ​രു​കു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക പ​ര​ത്തു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. നീ​റി​ക്കോ​ട് എ.​ആ​ർ.​ഡി 123-ാം ന​മ്പ​ർ റേ​ഷ​ൻ ക​ട​യി​ലും സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ലും മ​ന​യ്ക്ക​പ്പ​ടി ഭാ​ഗ​ത്തെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

    നീ​റി​ക്കോ​ട് ബാ​ബു​വി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള റേ​ഷ​ൻ ക​ട​യി​ലെ 102 ലി​റ്റ​ർ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​യാ​ണ് രാ​ത്രി ഊ​റ്റി​യ​ത്. വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന വീ​പ്പ​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്‌ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ ഊ​റ്റി​ക്ക​ട​ത്തി​യ​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള നെ​ടു​ക​പ്പി​ള്ളി ധ​നേ​ഷ് സ​ത്യ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്‌ 3000 രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന മീ​റ്റ​ർ ബോ​ക്സ് ക​വ​ർ​ന്നു. മ​ന​യ്ക്ക​പ്പ​ടി ഭാ​ഗ​ത്തെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് മോ​ട്ടോ​റു​ക​ളും ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഏ​ഴ് മോ​ട്ടോ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത്‌ നി​ന്ന് ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ലു​വ വെ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ നാ​ൽ​പ്പ​തോ​ളം മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് നീ​റി​ക്കോ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഒ​രു വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് എ​ട്ട് പ​വ​ൻ ക​വ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ ക​വ​ർ​ച്ച സം​ഘം ഇ​വി​ടെ ത​ന്നെ​യു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഓ​ടി​ച്ചി​ട്ട് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​വ​രി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ളി​ങ് ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

