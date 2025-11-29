Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Nov 2025 2:14 PM IST
    29 Nov 2025 2:14 PM IST

    ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത്; തുടർഭരണത്തിനായി എൽ.ഡി.എഫ്, അട്ടിമറി വിജയം നേടാൻ യു.ഡി.എഫ്

    ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത്; തുടർഭരണത്തിനായി എൽ.ഡി.എഫ്, അട്ടിമറി വിജയം നേടാൻ യു.ഡി.എഫ്
    ആ​ല​ങ്ങാ​ട്: മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി ഭ​ര​ണം കൈ​യാ​ളു​ന്ന ആ​ല​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് തു​ട​ർ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി കോ​പ്പ് കൂ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യം നേ​ടാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ആ​കെ​യു​ള്ള 24 വാ​ർ​ഡി​ലും ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യാ​ണ്​ ബ​ല പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രാ​ധാ​മാ​ണി ജെ​യ്സി​ങ്‌, നി​ല​വി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ല​ത പു​രു​ഷ​ൻ, സി​റ്റി​ങ്​ മെ​മ്പ​ർ​മാ​രാ​യ സു​നി സ​ജീ​വ​ൻ, എ​ൽ​സ ജേ​ക്ക​ബ്, വി​ൻ​സെ​ന്‍റ് കാ​രി​ക്കാ​ശേ​രി, ഉ​ഷ ര​വി, ബി​ൻ​സി സു​നി​ൽ, മു​ൻ മെ​മ്പ​ർ വി.​എ​ച്ച്. സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നീ പ്ര​ബ​ല​രെ​യാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ക​ട്ടെ ത​ഴ​ക്ക​വും പ​ഴ​ക്ക​വു​മു​ള്ള​വ​രേ​യും പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളേ​യും അ​ണി​നി​ര​ത്തി. ഇ​ട​ത്, വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലും എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലു​മാ​യി 82 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഏ​റ്റ​വും അ​ധി​കം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തു​ള​ള​ത് ഹെ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് വാ​ർ​ഡാ​യ നീ​റി​ക്കോ​ടാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ആ​റ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന് ഒ​രു സീ​റ്റും ഒ​രു ക​ക്ഷി ര​ഹി​ത​യും ബാ​ക്കി വ​രു​ന്ന 22 സീ​റ്റി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 38 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മെ​മ്പ​റാ​യി തു​ട​രു​ന്ന വി.​ബി. ജ​ബ്ബാ​ർ, നി​ല​വി​ൽ മെ​മ്പ​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​എ​സ്. നി​ജി​ത, സാ​ബു പ​ണി​ക്ക​ശേ​രി എ​ന്നി​വ​രും മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​നി​ൽ തി​രു​വാ​ല്ലൂ​ർ, പി.​കെ. സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, ജോ​സ് ഗോ​പു​ര​ത്തി​ങ്ക​ൽ, വി.​ജെ. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, അ​ന്ന ആ​ൻ​സി​ലി, നി​ഷാ​ദ് ദേ​വ​സി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് വേ​ണ്ടി മു​ൻ മെ​മ്പ​ർ സു​രേ​ഷ്പൈ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​വും മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ, ട്വ​ന്‍റി 20, ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ൻ​മാ​രും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

