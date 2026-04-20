    വേനലിൽ മത്സ്യക്ഷാമം...
    date_range 20 April 2026 12:21 PM IST
    date_range 20 April 2026 12:21 PM IST

    വേനലിൽ മത്സ്യക്ഷാമം രൂക്ഷം: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ

    മ​ത്സ്യ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​ട​ലി​ൽ പോ​കാ​താ​യ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ

    തു​റ​വൂ​ർ: വേ​ന​ൽ ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ത്സ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ. ക​ട​ലി​ലും കാ​യ​ലി​ലും തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ത്ത് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രും അ​നു​ബ​ന്ധ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​രൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​റെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ട​ലി​ലെ താ​പ​നി​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​റി​ക്ക് പോ​ലും മീ​ൻ കി​ട്ടാ​തെ​യാ​ണ് പ​ല വ​ള​ള​ങ്ങ​ളും ക​ര​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന പൊ​ന്തു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ക​ട​ലി​ൽ ഇ​റ​ക്കി​യി​ട്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യെ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ലി​ലി​റ​ക്കി​യാ​ൽ ഇ​ന്ധ​ന​ച്ചി​ല​വി​നു​ള്ള വ​ക​പോ​ലും കി​ട്ടാ​തെ​യാ​ണ് പ​ല വ​ള​ള​ങ്ങ​ളും മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ക​ടു​ത്ത​ചൂ​ട് ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ മ​ത്സ്യ​മേ​ഖ​ല​യേ​യും ബാ​ധി​ച്ച​ത് കാ​യ​ലോ​ര തൊ​ഴി​ലാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ക്ക വാ​രി​യും ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

    ചൂ​ട് ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ക​ക്ക​യു​ടെ​യും ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ​മീ​നു​ക​ളും കി​ട്ടാ​നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ മ​ത്സ്യ​മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധി​ക​വും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ കാ​യ​ലി​ൽ പോ​യി പി​ടി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന മീ​നും കോ​രി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ക്ക​യും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് അ​ധി​ക​വും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് മി​ക്ക കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗം. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി പെ​യ്തി​രു​ന്ന വേ​ന​ൽ​മ​ഴ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി മേ​ഖ​ല ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ പ​ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും കൊ​ടും പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Fish shortage worsens in summer: Fishermen in distress
