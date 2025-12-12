Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightThuravoorchevron_rightതൈക്കാട്ടുശ്ശേരി...
    Thuravoor
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 1:11 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 1:11 PM IST

    തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി പാർക്ക് ഇരുട്ടിൽ; സംരക്ഷണത്തിന് സംവിധാനങ്ങളില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം

    text_fields
    bookmark_border
    തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി പാർക്ക് ഇരുട്ടിൽ; സംരക്ഷണത്തിന് സംവിധാനങ്ങളില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​യ തൈ​ക്കാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി പാ​ർ​ക്ക്

    Listen to this Article

    തു​റ​വൂ​ർ: തൈ​ക്കാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി-​തു​റ​വൂ​ർ പാ​ല​ത്തി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡ​രി​കി​ൽ കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച പാ​ർ​ക്ക്​ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ക​ത്താ​തെ ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​യി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു. തു​​റ​​വൂ​​ർ ഗ്രാ​​മ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഏ​​റ്റ​​വും ഭം​​ഗി​​യു​​ള്ള പ്ര​​ദേ​​ശ​മാ​ണ് പാ​ർ​ക്കി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ദി​​വ​​സേ​​ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് വി​നോ​ദ​ത്തി​നും വി​ശ്ര​മ​ത്തി​നും ഇ​വി​ടെ​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. നോ​ക്കാ​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ആ​ളി​ല്ലാ​തെ പാ​ർ​ക്ക് ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ച്ഛ​വും സു​ന്ദ​ര​വു​മാ​യ ഈ ​കാ​യ​ലോ​രം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മ​ന​സ്സു​വെ​ക്ക​ണ​ം.

    പാ​ർ​ക്കി​ലെ പു​ൽ​ത്ത​കി​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​രി​ഞ്ഞു​ണ​ങ്ങി​യ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​​ന്നി​രു​ന്നു. നി​ർ​ദി​ഷ്ട തു​റ​വൂ​ർ-​പ​മ്പ പാ​ത​യി​ൽ തു​റ​വൂ​ർ-​തൈ​ക്കാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി റോ​ഡി​ൽ തൈ​ക്കാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ​ക്ക​ര​യി​ലാ​ണു പാ​ർ​ക്ക്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ്​ 2.5 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് പാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ജി​ല്ല ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ർ​ക്ക് തു​റ​ന്ന് കൊ​ടു​ത്ത​ത​ല്ലാ​തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ര​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ പാ​ർ​ക്ക് ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പാ​ർ​ക്കി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന കാ​യ​ലി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്നത് പാ​ർ​ക്കി​ലെ​ത്തു​വ​ർ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ന​ട​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ പി​രി​വി​ട്ടാ​ണ്​ കു​റ്റി​ക്കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ക്കാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല ഏ​ൽ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യം ഉയരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Alappuzha
    News Summary - demand for light in thaikattusseri park
    Similar News
    Next Story
    X