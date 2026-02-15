Begin typing your search above and press return to search.
    തീ​ര​ദേ​ശ റെ​യി​ൽ​വേ ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ

    പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി 2027 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യാ​യി പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു
    തീ​ര​ദേ​ശ റെ​യി​ൽ​വേ ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ
    തു​റ​വൂ​ർ: തീ​ര​ദേ​ശ റെ​യി​ൽ പാ​ത​യി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം-​തു​റ​വൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തെ പാ​ത ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ ജോ​ലി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി. പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി 2027 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യാ​യി പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു.

    23 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള പാ​ത​യു​ടെ പ​ണി ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 7.71 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം-​കു​മ്പ​ളം സെ​ക്ഷ​നും 15.59 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ തു​റ​വൂ​ർ-​കു​മ്പ​ളം സെ​ക്ഷ​നും.

    ര​ണ്ട് റീ​ച്ചു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ട്രാ​ക്ക് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം കൂ​ടി എ​ടു​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ റെ​യി​ൽ​വേ നി​ർ​മാ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​യം​കു​ളം-​ആ​ല​പ്പു​ഴ-​എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ക്ഷ​നി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 102 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ, 33 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ കാ​യം​കു​ളം-​അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ സ്ട്രെ​ച്ചി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പാ​ത ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഇ​പ്പോ​ൾ എ​റ​ണാ​കു​ളം - തു​റ​വൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് പാ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​ണി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടി​യ റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ല​മാ​യ 854.5 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള അ​രൂ​ർ-​കു​മ്പ​ളം റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള റോ​യ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ര​യാ​ണ് അ​രൂ​ർ-​കു​മ്പ​ളം പാ​ല​ത്തി​ന്റെ (ഇ.​എ.​കെ 31) പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കോ​ന്തു​രു​ത്തി-​നെ​ട്ടൂ​ർ (ഇ.​എ.​കെ 10; 152.5 മീ​റ്റ​ർ), നെ​ട്ടൂ​ർ-​കു​മ്പ​ളം (ഇ.​എ.​കെ 17; 158.6 മീ​റ്റ​ർ) പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Coastal railway doubling progressing rapidly
