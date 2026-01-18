Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightThuravoorchevron_rightകോടംതുരുത്തിൽ...
    Thuravoor
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 11:25 AM IST

    കോടംതുരുത്തിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പും വെ​റ്റ​റി​ന​റി​വ​കു​പ്പും
    കോടംതുരുത്തിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    തു​റ​വൂ​ർ: കോ​ടം​തു​രു​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 13-ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ പ​ക്ഷി​പ്പ​നി സ്‌​ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പും വെ​റ്റ​റി​ന​റി​വ​കു​പ്പും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ സെ​ന്‍റ്​​ജോ​സ​ഫ് പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കാ​ക്ക​ക​ൾ ചാ​കു​ക​യും ചി​ല കാ​ക്ക​ക​ളെ അ​വ​ശ നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഡോ​ക്‌​ട​റെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​ത്.​ച​ത്ത കാ​ക്ക​യെ വെ​റ്റ​റി​ന​റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഭോ​പ്പാ​ലി​ലെ ലാ​ബി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ​ക്ഷി​പ്പ​നി​യാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള കോ​ഴി-​താ​റാ​വ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന അ​ല​ങ്കാ​ര പ​ക്ഷി​വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നവ​ർ​ക്കും ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ൽ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​പെ​ട്ടാ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ.​നീ​ന​ച​ന്ദ്ര​ൻ, വെ​റ്റി​ന​റി സ​ർ​ജ​ൻ ഡോ.​അ​നു​രാ​ജ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം വി​നി​ത സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ധാ​രാ​ളം ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന ജി​ല്ല​യി​ലെ വ​ല്ല​ത്തോ​ട്, ച​ങ്ങ​രം, കു​ത്തി​യ​തോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ള്ളി​ത്തോ​ട്, തു​റ​വൂ​ർ പ​ഞ്ച​യ​ത്തി​ന്‍റെ തു​റ​വൂ​ർ ക​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക്ഷി​പ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത​യി​ലാ​ണ് വെ​റ്റ​റി​ന​റി വി​ഭാ​ഗം അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bird flualappuzaBird Flu Death
    News Summary - Bird flu confirmed in Kodamthuruthil
    Similar News
    Next Story
    X