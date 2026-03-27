    Mavelikkara
    Posted On
    date_range 27 March 2026 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 10:48 AM IST

    ഇ​ട​ത്തു​റ​ച്ച മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ്​

    ഇ​ട​ത്തു​റ​ച്ച മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ്​
    മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര: ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​യെ​യും നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് മ​ധ്യ​തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ണ്ണാ​യ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യു​ടേ​ത്. നാ​ടി​ന്‍റെ മ​ണ്ണും മ​ന​സ്സും അ​റി​ഞ്ഞ​വ​ർ വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഇ​വി​ടെ ഇ​ക്കു​റി പോ​രാ​ട്ടം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​ക സം​വ​ര​ണ മ​ണ്ഡ​ല​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യ സീ​റ്റ് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ്. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ച്ച ആ​ർ. രാ​ജേ​ഷി​ന്‍റെ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി എ​ത്തി വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച സി. ​പി.​എ​മ്മി​ലെ എം.​എ​സ്. അ​രു​ൺ​കു​മാ​റി​നെ​യാ​ണ്​ മ​ണ്ഡ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സം​വ​ര​ണ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ശേ​ഷം ഇ​ട​തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ലം നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ച​രി​ത്രം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​െ​മ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​ട​ത്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ട​തു പാ​ര​മ്പ​ര്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ വാ​ദം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ചു​വ​പ്പു​കോ​ട്ട എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന പാ​ല​മേ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തും, മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങു​മെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന​യാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ശ​ക്​​തി കാ​ട്ടാ​ൻ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും മ​ൽ​സ​ര ക​ള​ത്തി​ൽ നി​റ​യു​ന്നു.

    എം.​എ​സ്. അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ
    (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്)

    മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എം.​എ​സ് അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു


    മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മൂ​ഴം. ത​ഴ​ക്ക​ര ക​ല്ലി​മേ​ൽ മ​ണ്ണ​ത്തും​പാ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ സു​ന്ദ​ര​ദാ​സി​ന്റെ​യും വി​ലാ​സി​നി​യു​ടെ​യും മ​ക​ൻ. 1989 ഏ​പ്രി​ൽ 23 ന് ​ജ​ന​നം. ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പി​താ​വി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ അ​മ്മ​യ്ക്കൊ​പ്പം കു​ടും​ബ​ഭാ​രം ചു​മ​ലി​ലേ​റ്റി വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു.

    എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ബി​ഷ​പ്പ് മൂ​ർ കോ​ള​ജി​ൽ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കെ ഒ​ന്നാം​വ​ർ​ഷ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ളേ​ജ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി. എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ത​ഴ​ക്ക​ര ക​ല്ലി​മേ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ, സി.​പി.​എം ത​ഴ​ക്ക​ര ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ദ​വി​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​ണ്.

    യു​വ​ജ​ന ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ജി​ല്ല വാ​ള​ന്‍റി​യ​ർ, കേ​ര​ള സ​ർ​വ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് അം​ഗം ഫി​ഷ​റീ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന​റ്റ് അം​ഗം എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.നി​ല​വി​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന​റ്റ് അം​ഗ​മാ​ണ്. 2026 ൽ ​ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ മി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത നി​യ​മ​സ​ഭാ സാ​മാ​ജി​ക​നു​ള്ള മ​ഹാ​ത്മ​ജി പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി. ഭാ​ര്യ: സ്നേ​ഹ. മ​ക്ക​ൾ: അ​ലൈ​ഡ, ഗ്രാം​ഷി.


    അ​ഡ്വ. മു​ത്താ​ര രാ​ജ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്)

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​ഡ്വ. മു​ത്താ​ര രാ​ജ്​ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം


    ക​ന്നി​യ​ങ്കം. മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ജി​ല്ല കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക. താ​മ​ര​ക്കു​ളം പ​റ​യം​കു​ളം കൊ​ട്ട​ക്കാ​ട്ടു​ശേ​രി, രെ​ജി വി​ല്ല​യി​ൽ മേ​ശ​രി പ​ണി​ക്കാ​ര​നാ​യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ​യും തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്, ത​യ്യ​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ ഉ​ഷ​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ്. ജൂ​ഡോ ദേ​ശീ​യ താ​രം. അ​ഞ്ച് ത​വ​ണ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ്ണ മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വാ​യി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​തു​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. ലോ ​കോ​ള​ജ് കെ.​എ​സ്.​യു യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് താ​മ​ര​ക്കു​ളം മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഔ​ട്ട്‌​റീ​ച്ച് സെ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ, ലോ​യേ​ഴ്സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം, എ.​ഐ.​സി.​സി എ​സ്.​സി വി​ഭാ​ഗം ദേ​ശീ​യ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ, ദി​ശ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    കെ. ​അ​ജി​മോ​ൻ (എ​ൻ.​ഡി.​എ)

    എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കെ. ​അ​ജി​മോ​ൻ ശൗ​ര്യ​ച​ക്ര സു​ജി​ത് ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ സ്മൃ​തി​മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൻ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു


    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ല്‍ കു​ന്ന​ത്തൂ​ര്‍ പോ​രു​വ​ഴി വ​ട​ക്കേ​മു​റി കു​ഴി​യ​ത്ത് വ​ട​ക്കേ​തി​ല്‍ ക​ര്‍ഷ​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ കൊ​ച്ചു​കു​ഞ്ഞി​ന്റെ​യും ക​ശു​വ​ണ്ടി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ ഭാ​ര്‍ഗ​വി​യ​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​ൻ. ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗം. പോ​രു​വ​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ന്‍ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ പ​ത്ത​നാ​പു​രം ജി​ല്ല ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പെ​രു​വി​രു​ത്തി മ​ല​ന​ട ദേ​വ​സ്വം മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ല്‍ സി​ദ്ധ​ന​ര്‍ സ​ര്‍വീ​സ് സൊ​സൈ​റ്റി കു​ന്ന​ത്തൂ​ര്‍ താ​ലൂ​ക്ക് യൂ​നി​യ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യം​ഗം, ഭാ​ര​തീ​യ വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി സം​ഘ് കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി​യം​ഗം, ദ​ളി​ത്-​ആ​ദി​വാ​സി മ​ഹാ​സ​ഖ്യം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, എ​സ്‌.​സി-​എ​സ്.​ടി ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം എ​ന്നീ ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഭാ​ര്യ: സ​ചി​ത്ര. മ​ക്ക​ള്‍: അ​നി​ഷ്മ, അ​ല​ന്‍.

    TAGS:UDFAssembly electionsMalayalam News
    News Summary - UDF to stage a coup in an open constituency
