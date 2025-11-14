Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mavelikkara
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 1:38 PM IST

    മാവേലിക്കരയിൽ മത്സരം പൊടിപാറും

    മാവേലിക്കരയിൽ മത്സരം പൊടിപാറും
    മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര: മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ഒ​രു ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും ര​ണ്ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും താ​മ​ര​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും യു.​ഡി.​എ​ഫും ബാ​ക്കി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​ണ് ഭ​ര​ണം.

    മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ, തെ​ക്കേ​ക്ക​ര, ത​ഴ​ക്ക​ര ചു​ന​ക്ക​ര, താ​മ​ര​ക്കു​ളം, പാ​ല​മേ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദ​വി വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്, ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യും ഏ​ക​ദേ​ശം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ സീ​റ്റ് ധാ​ര​ണ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. സി.​പി.​എ​മ്മും സി.​പി.​ഐ​യും സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ചി​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് എ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി സീ​റ്റ് ച​ർ​ച്ച പ​ല​ത​വ​ണ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ണ​ത​യി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് താ​മ​ര​ക്കു​ളം, പാ​ല​മേ​ൽ, നൂ​റ​നാ​ട്, ചു​ന​ക്ക​ര, വ​ള്ളി​കു​ന്നം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ്ലോ​ക്ക്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്ഥാ​ർ​ഥി പ​ട്ടി​ക​യും ഇ​തു​വ​രെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യ താ​മ​ര​ക്കു​ളം, ത​ഴ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും സ​മീ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടു​ക​യു​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ല​ക്ഷ്യം.

    മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നെ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​ക്കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭ​ര​ണം​പി​ടി​ച്ച ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​ണ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ല​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​ന്നെ അ​വി​ശ്വാ​സം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കി. പി​ന്നീ​ട് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്സ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ൻ സി.​പി.​എ​മ്മി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു.

    അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​നി​ത​ക​ളെ ജ​ന​റ​ൽ, വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ഒ​മ്പ​തു​വീ​തം സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് മൂ​ന്നു കൂ​ട്ട​രു​ടെ​യും അ​ഭി​മാ​ന​പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​വും പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കൂ​ടി​യ സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ന്​ സീ​റ്റു ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പു​മാ​യി ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ഭി​ന്ന​ത രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു. ആ​കെ​യു​ള്ള 28 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 18 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 2015-20ൽ ​വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​നാ​യി​രു​ന്ന സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ ഗീ​താ​കു​മാ​രി​യും ബി.​ജെ.​പി പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്.

    തെ​ക്കേ​ക്ക​ര

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് എ​ന്നും മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം. വി​ക​സ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ഭി​ന്ന​ത രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 20 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ 16 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ത​ഴ​ക്ക​ര

    ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം. സ്വ​ത​ന്ത്ര​യെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ക്കി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ് ഭ​ര​ണം.

    ചു​ന​ക്ക​ര

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ബി.​ജെ.​പി​യും യു.​ഡി.​എ​ഫും പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം.

    താ​മ​ര​ക്കു​ളം

    വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം. യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും മാ​റി മാ​റി ഭ​രി​ച്ച ച​രി​ത്രം. യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് ഭ​ര​ണം. ഇ​ക്കു​റി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യും സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ വാ​ർ​ഡി​ലും ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും.

    പാ​ല​മേ​ൽ

    വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മൂ​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം നേ​ടി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് നേ​തൃ​ത്വം. ബി.​ജെ.​പി​യും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    നൂ​റ​നാ​ട്

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് ഭ​ര​ണം. യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ​ള്ളി​കു​ന്നം

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് ഭ​ര​ണം. ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി​യും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    TAGS:Local Body ElectionmavelikkaraAlappuzha
