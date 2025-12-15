Begin typing your search above and press return to search.
    Mavelikkara
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:24 PM IST

    മാ​വേ​ലി​ക്ക​രയിൽ എൽ.ഡി.എഫിന് മുൻതൂക്കം

    മാ​വേ​ലി​ക്ക​രയിൽ എൽ.ഡി.എഫിന് മുൻതൂക്കം
    മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര: നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ പി​ന്നാ​ക്കം പോ​യ​പ്പോ​ൾ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ സ്ഥി​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി യു.​ഡി.​എ​ഫ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ല​ട​ക്കം ചി​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​യും പി​ന്നാ​ക്കം പോ​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഭ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ചു​ന​ക്ക​ര, നൂ​റ​നാ​ട് തെ​ക്കേ​ക്ക​ര, ത​ഴ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭ​ര​ണ തു​ട​ർ​ച്ച നേ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ താ​മ​ര​ക്കു​ളം, ത​ഴ​ക്ക​ര , ന​ഗ​ര​സ​ഭ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി മു​ന്ന​ണി​ക്ക് 30 സീ​റ്റു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. നി​യ​മ​സ​ഭ പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ര​ണ്ട് സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ക്ക് നേ​ടാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യി​ൽ ഭ​ര​ണ തു​ട​ര്‍ച്ച​യു​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.28​ല്‍ 15 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളും യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ബി.​ജെ.​പി എ​ട്ട് വാ​ര്‍ഡു​ക​ൾ നേ​ടു​ക​യും കേ​വ​ലം നാ​ല് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​തു​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​ന്ത്രി പി.​പ്ര​സാ​ദി​ൻ്റെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ പാ​ല​മേ​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യ​മാ​ണ്. ര​ണ്ട്സ്വ​ത​ന്ത്ര​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തും. പാ​ല​മേ​ലി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 21 സീ​റ്റി​ൽ ര​ണ്ടു സ്വ​ത​ന്ത്ര​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 10 സീ​റ്റ് ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ട്ട് സീ​റ്റി​ലൊ​തു​ങ്ങി.​ഒ​രു സീ​റ്റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി ര​ണ്ടു സീ​റ്റു നേ​ടി.​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് റി​ബ​ലാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര​നും വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നൂ​റ​നാ​ട് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്ഭ​ര​ണം നി​ല​ർ​ത്തി.​ആ​കെ​യു​ള്ള 18 സീ​റ്റി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ഒ​രു സീ​റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 11 സീ​റ്റ് നേ​ടി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് അ​ഞ്ചും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഒ​ന്നും ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര​നും വി​ജ​യി​ച്ചു.

    മൂ​ന്ന് സീ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ഒ​രു സീ​റ്റ് കൊ​ണ്ട് തൃ​പ്തി​യ​ട​യേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്.​യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന താ​മ​ര​ക്കു​ള​ത്ത് യു.​ഡി എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ഏ​ഴു സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മെ​ത്തി. വ​ള്ളി​കു​ന്ന​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ടു.​ചു​ന​ക്ക​ര ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ തു​ട​ർ​ച്ച നേ​ടി​യ തെ​ക്കേ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഒ​റ്റ സീ​റ്റു​പോ​ലും നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​ത് നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​യി. ത​ഴ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 11 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ തു​ട​ർ​ച്ച നേ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
