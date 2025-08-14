Begin typing your search above and press return to search.
    14 Aug 2025 12:40 PM IST
    14 Aug 2025 12:40 PM IST

    കഞ്ചാവുമായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

    കഞ്ചാവുമായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
    ജി​തി​ൻ കൃ​ഷ്ണ

    മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര: മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യി​ൽ1.286 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ എ​ക്സൈ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ഉ​തൃ​ട്ടാ​തി വീ​ട്ടി​ൽ ജി​തി​ൻ കൃ​ഷ്ണ(​സ​ന്ദീ​പ്-35) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 12.30 ഓ​ടെ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര മൂ​ന്നാം​കു​റ്റി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ആ​ലി​ന്റെ​ചു​വ​ട് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ വ​ച്ച് വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ക്സൈ​സ് സ്പെ​ഷ്യ​ൽ സ്ക്വാ​ഡ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ. ​സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ഇ​യാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഹ​രി​പ്പാ​ട് ഡി​പ്പോ​യി​ലെ ക​ണ്ട​ക്ട​റാ​ണ് ജി​തി​ൻ കൃ​ഷ്ണ. ഇ​യാ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ബൈ​ക്കും എ​ക്സൈ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    2010 മു​ത​ൽ ക​ണ്ട​ക്ട​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്ത് വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഇ​യാ​ൾ ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന​താ​യി ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം ന​ട​ത്തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. പ്രി​വ​ന്റി​വ് ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രാ​യ സി. ​പി. സാ​ബു, എം. ​റെ​നി, ബി. ​അ​ഭി​ലാ​ഷ്, പി. ​അ​നി​ലാ​ൽ, ടി. ​ജി​യേ​ഷ്,കെ. ​ആ​ർ. രാ​ജീ​വ്,സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രാ​യ സാ​ജ​ൻ ജോ​സ​ഫ്,സു​ലേ​ഖ, ഭാ​ഗ്യ​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യെ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Alappuzha NewsarrestedKSRTC employeeGanja seize
    News Summary - KSRTC employee arrested with cannabis
