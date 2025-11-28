Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mavelikkara
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 1:20 PM IST

    ഡോക്ടറെ കൈയേറ്റംചെയ്ത കേസ്: പൊലീസുകാരനെ കോടതി വെറുതെവിട്ടു

    ഡോക്ടറെ കൈയേറ്റംചെയ്ത കേസ്: പൊലീസുകാരനെ കോടതി വെറുതെവിട്ടു
    മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര: കോ​വി​ഡ് ബാ​ധി​ത​യാ​യ മാ​താ​വി​ന്​ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കാ​തെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ച് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഡോ​ക്ട​റെ കൈ​യേ​റ്റം​ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ കോ​ട​തി വെ​റു​തെ വി​ട്ടു. സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ഉ​മ്പ​ർ​നാ​ട് അ​ഭി​ലാ​ഷ് ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ലാ​ഷ് ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​നെ​യാ​ണ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് ജെ​ഫി​ൻ​രാ​ജ് തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ വെ​റു​തെ​വി​ട്ട​ത്.

    2021 മേ​യ് 14നാ​യാ​യി​രു​ന്നു കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കോ​വി​ഡ് ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ച അ​ഭി​ലാ​ഷി​ന്റെ മാ​താ​വ്​ ലാ​ലി​ക്ക്​ സ​മ​യ​ത്ത് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കാ​തെ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി എ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് അ​ഭി​ലാ​ഷ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​രാ​ഹു​ൽ മാ​ത്യു​വി​നെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും ജോ​ലി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കേ​സ്.

    ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഡി​വൈ.​എ​സ്‌.​പി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ 11 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ക്കു​ക​യും 19 രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്‌ 108 ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഡ്രൈ​വ​റെ സാ​ക്ഷി​യാ​യി വി​സ്ത​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യ സു​നി​ൽ മ​ഹേ​ശ്വ​ര​ൻ പി​ള്ള, വി.​ജി. വി​ശാ​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    AlappuzhaDoctor assault case
