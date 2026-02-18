Begin typing your search above and press return to search.
    വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുണ്ടാക്കി പണം തട്ടി; ദമ്പതികൾ പിടിയിൽ

    വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുണ്ടാക്കി പണം തട്ടി; ദമ്പതികൾ പിടിയിൽ
    പ്ര​തി വി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്ത്​

    മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ യു​വ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ത​ഴ​ക്ക​ര, കു​ന്നം പ​റ​യി​രേ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ വി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്ത് (23), ഭാ​ര്യ കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി​നി സാ​ന്ദ്ര (23) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ൽ നി​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി പ്ര​തി​ക​ൾ മൂ​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​ണ് വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് ഫോ​ട്ടോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​റ്റു ര​ണ്ടു പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ൾ കൂ​ടി നി​ർ​മി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യാ​ണെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന താ​ൻ വി​ധ​വ​യാ​ണെ​ന്നും ത​ന്റെ കു​ഞ്ഞി​ന് അ​സു​ഖ​മാ​ണെ​ന്നും ചി​കി​ത്സ​യ്ക്കാ​യി പ​ണ​മ​യ​ച്ചു സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ല​രോ​ടും ഈ ​വ്യാ​ജ പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ൾ വ​ഴി പ്ര​തി​ക​ൾ ചാ​റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ജോ​യി​ന്റ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പേ ​ടി.​എം ന​മ്പ​റും ചാ​റ്റി​ലൂ​ടെ പ​ല​ർ​ക്കും അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്താ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ൽ​പ​രം രൂ​പ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ക​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ൽ കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​സു​ഖ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് മെ​സേ​ജു​ക​ൾ വ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ത​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പു ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി യു​വ​തി അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​തം പ​രാ​തി​ക്കാ​രി ആ​ല​പ്പു​ഴ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ക​യും കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വ്യാ​ജ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ളും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ആ​ല​പ്പു​ഴ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ഏ​ലി​യാ​സ് പി. ​ജോ​ർ​ജി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ പി.​ടി. ലി​ജി​മോ​ൾ, വി.​എ​സ്. ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ വി​ഷ്ണു ദേ​വാ​ന​ന്ദ്, വി​ദ്യ ഒ. ​കു​ട്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി സു​ജി​ത്തി​നെ ആ​ല​പ്പു​ഴ ചീ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് എ​സ്. പ്രി​യ​ങ്ക മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി തു​ട​ർ​ന്ന് റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

