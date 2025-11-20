Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mannancherry
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 11:29 AM IST

    തെരുവുനായുടെ ആക്രമണത്തിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനടക്കം നിരവധിപേർക്ക് പരിക്ക്

    വീട്ടമ്മയുടെ വിരലറ്റു, സ്ഥാനാർഥിക്കും കടിയേറ്റു
    തെരുവുനായുടെ ആക്രമണത്തിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനടക്കം നിരവധിപേർക്ക് പരിക്ക്
    തെരുവുനായ്​ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നാലുവയസ്സുകാരനായ അഞ്ജൽ പിതാവി​നൊപ്പം, അബ്​ദുൽ നാസർ, , അതുൽ കൃഷ്ണ

    മണ്ണഞ്ചേരി: തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നാല് വയസുകാരനും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർഥി അടക്കം പത്തോളം പേർക്കും നായയുടെ കടിയേറ്റു. പഞ്ചായത്ത്‌ ഒമ്പതാം വാർഡ് കാട്ടു വേലിക്കകത്ത് അനീഷിന്റെ മകൻ അഞ്ജൽ (നാല്), പത്ര വിതരണത്തിന് പോയ നോർത്ത് ആര്യാട് പുലിക്കാട്ടിൽ അതുൽ കൃഷ്ണ (19), പത്താം വാർഡ് എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയും പഞ്ചായത്ത്‌ മുൻ അംഗവുമായ കൊല്ലംവെളിയിൽ സുധർമ രാജേന്ദ്രൻ (54), കന്യാകോണിൽ ബീമ (70),കാളാത്ത് തിരുവോണത്തിൽ സതീഷ് കുമാർ (57), ചുങ്കം ചിറയിൽ മോബിൻ വർഗീസ് (33), കാട്ടുവേലിക്കകത്ത് സലിയപ്പന്റെ ഭാര്യ ബിന്ദു (40), ജംഗ്ഷ വാലയിൽ ഗീത (58), നമ്പ്യാനവെളിയിൽ അബ്ദുൽ നാസർ തുടങ്ങി ഒമ്പതു പേർക്കാണ് കടിയേറ്റത്.

    ആക്രമണം നേരിട്ട എല്ലാവരെയും ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സ നൽകി. രണ്ട് പേരെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറോടെ വീട്ട് മുറ്റത്ത് ചേച്ചിക്കൊപ്പം കളിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു അഞ്ജലിയെ തെരുവ് നായ ആക്രമിച്ചത്.കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ചാടി വീണ നായയെ അമ്മൂമ്മ എത്തി ഓടിച്ച്, കുട്ടിയെ രക്ഷപെടുത്തുകയായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമ നിർദേശപത്രിക സമർപ്പണ കാര്യം പറയുവാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സുധർമ്മക്ക് കടിയേറ്റത്.

    രണ്ട് കാലുകളിലും ഇവർക്ക് കടിയേറ്റു. നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ബീമയുടെ കൈവിരൽ അറ്റ നിലയിലായി.പുലർച്ച പത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അതുലിന് കടിയേറ്റത്. പിന്നിൽ നിന്ന് വന്ന് കാലിൽ കടിക്കുകയായിരുന്നു. പലരുടെയും കാലുകൾക്കാണ് കടിയേറ്റത്. രാവിലെ ആറ് മുതൽ തുടങ്ങിയ ആക്രമണം പത്ത് വരെ നീണ്ടു. മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് എത്തി നായയുടെ സ്രവം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ നായക്ക് പേവിഷ ബാധ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ.

    ഭീ​തി​യി​ൽ ജ​നം

    മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി: തെ​രു​വുനാ​യ്​ ശ​ല്യ​ത്തി​ൽ പേ​ടി​ച്ച് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ. മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​മാ​ണ് തെ​രു​വ് നാ​യ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്. റോ​ഡ് മു​ക്കി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മാ​ത്രം പി​ഞ്ചു കു​ഞ്ഞ് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ഒ​മ്പ​തു പേ​ർ​ക്കാ​ണ് തെ​രു​വ് നാ​യ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ തെ​രു​വ് നാ​യ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. തെ​രു​വ് നാ​യ കാ​ര​ണം റോ​ഡി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട- ഇ​രു ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​ത് നി​ത്യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. ആ​ര്യാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് ഓ​ഫി​സി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​മ്മ​യെ​യും കു​ഞ്ഞി​നെ​യും തെ​രു​വ് നാ​യ​ക​ൾ ഓ​ടി​ച്ച സം​ഭ​വം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി കി​ഴ​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ചെ​റി​യ റോ​ഡ് വ​ഴി​ക​ളി​ൽ തെ​രു​വ് നാ​യ കൂ​ട്ട​മാ​യി വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യ​ട​ക്കം ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി രാ​വി​ലെ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ പോ​കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ ഏ​റെ പേ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന പ​ല​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളും മാ​സ​ങ്ങ​ളും ചി​കി​ത്സ തേ​ട​ണം. റോ​ഡി​ൽ മാ​ലി​ന്യം നി​റ​യു​ന്ന​തും തെ​രു​വ് നാ​യ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ടി​യ​ന്തി​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി തെ​രു​വ് നാ​യ ശ​ല്യ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

