Madhyamam
    17 Jan 2026 11:01 AM IST
    17 Jan 2026 11:01 AM IST

    ബേക്കറിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 63.75 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു; അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റും ഭ​ർ​ത്താ​വും ഒ​ളി​വി​ൽ

    ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി
    ബേക്കറിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 63.75 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു; അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റും ഭ​ർ​ത്താ​വും ഒ​ളി​വി​ൽ
    പ്ര​ജീ​ഷ്, ചി​ന്നു,  ക​ണ്ണ​ൻ, ആ​ൽ​ബി​ൻ ആ​ന്‍റ​ണി

    മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി: ബേ​ക്ക​റി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വ​നി​ത അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റും ഭ​ർ​ത്താ​വും മ​റ്റു ര​ണ്ടു​പേ​രും ചേ​ർ​ന്ന് 63.75 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വം പു​റ​ത്ത​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി.

    മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 11ാംവാ​ർ​ഡ് വ​ട​ക്ക​നാ​ര്യാ​ട് ഇ​ട്ടി​യം​വെ​ളി​യി​ൽ ചി​ന്നു (36), ഭ​ർ​ത്താ​വ് പ്ര​ജീ​ഷ് (44), സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ നോ​ക്കി​യി​രു​ന്ന ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ്​ ഓ​ഫി​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ അ​വ​ലൂ​ക്കു​ന്ന് ക​ര​ള​കം പാ​ക്ക​ള്ളി​ചി​റ​യി​ൽ ക​ണ്ണ​ൻ (29), ബേ​ക്ക​റി​യി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ മാ​രാ​രി​ക്കു​ളം വ​ട​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​യ്യി​ൽ​വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ൽ​ബി​ൻ ആ​ന്‍റ​ണി (36) എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്നും നാ​ലും പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ക​ണ്ണ​നും ആ​ൽ​ബി​നും റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ണ്.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ഹി​മാ​ല​യ ബേ​ക്ക​റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ല​വൂ​രി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ശാ​ഖ​യാ​യ ബേ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ്​ മോ​റി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​ല​പ്പു​ഴ ന​ഗ​ര​ത്തി​ല​ട​ക്കം ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബേ​ക്ക​റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള ഹി​മാ​ല​യ​യി​ൽ 2018 മു​ത​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന ചി​ന്നു​വാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ​സൂ​ത്ര​ധാ​ര​ക​യെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ബേ​ക്ക​റി​യി​ലേ​ക്ക് അ​സം​സ്കൃ​ത സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന 19 ഓ​ളം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ എ​ഴു​തി ഉ​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​ക്ക് ഒ​പ്പി​ട്ട് വാ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം സ്വ​ന്തം അ​ക്കൗ​ണ്ട് ന​മ്പ​റു​ക​ൾ എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ത്ത് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു രീ​തി.

    2019 മു​ത​ൽ ചി​ന്നു ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ർ​ത്താ​വ് പ്ര​ജീ​ഷി​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കും ക​ണ്ണ​ന്‍റെ​യും ആ​ൽ​ബി​ന്‍റെ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് പ​ണം മാ​റ്റി​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്.

    2025 ലെ ​ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 40 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ന​ഷ്ട​മാ​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ചെ​റി​യ തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ണ​ട​യ്ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘം മ​റ​യാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ണ്ണ​ന്‍റെ ര​ണ്ട് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലാ​യി 19 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യാ​ണ് ചി​ന്നു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​ന​ൽ​കി​യ​ത്. ആ​ൽ​ബി​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യും മാ​റ്റി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യും ഇ​വ​ർ ഉ​ട​ൻ വ​ല​യി​ലാ​കു​മെ​ന്നും മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Rs 63.75 lakhs stolen from bakery's account; accountant and husband missing
