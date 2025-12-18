Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mannancherry
    Posted On
    18 Dec 2025 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 12:19 PM IST

    സ്കൂളിൽ സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം

    ടോയ്ലറ്റും ലാബ് ഉപകരണങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു
    സ്കൂളിൽ സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം
    1. മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി ഗ​വ. ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ ലാ​ബി​ന്റെ പൂ​ട്ട് പൊ​ളി​ച്ച

    നി​ല​യി​ൽ, 2. കെ.​ജി വി​ഭാ​ഗം ടോ​യ്​​ല​റ്റ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    ന​ശി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    Listen to this Article

    മണ്ണഞ്ചേരി: സ്കൂളിൽ സാമൂഹികവിരുദ്ധ സംഘത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ അഴിഞ്ഞാട്ടം. ടോയ്ലറ്റും ഐ.ടി ലാബും ഉപകരണങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു. മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിലാണ് സംഭവം.

    ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ കെ.ജി വിഭാഗം ടോയ്ലറ്റുകൾ പൊളിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ശുചീകരണ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റു സാമഗ്രികളും പൈപ്പുകളും സംഘം നശിപ്പിച്ചു.

    സംഭവത്തിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ മണ്ണഞ്ചേരി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ അടൽ ടിങ്കറിങ് ഐ.ടി ലാബ് പൂട്ടുപൊളിച്ച് തുറന്ന നിലയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത്. പഠനോപകരണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.

    Crime News Anti-Social Elements Alappuzha News Mannancheri
