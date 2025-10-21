Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 21 Oct 2025 1:13 PM IST
    date_range 21 Oct 2025 1:13 PM IST

    മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച കള്ളുഷാപ്പിന് മുന്നിൽ പന്തൽ കെട്ടി സമരം

    മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച കള്ളുഷാപ്പിന് മുന്നിൽ പന്തൽ കെട്ടി സമരം
    മാ​റ്റിസ്ഥാ​പി​ച്ച ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പി​ന് മു​ന്നി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ന്ത​ൽ കെ​ട്ടിസ​മ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി: നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ച്ച ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പി​ന് മു​ന്നി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ന്ത​ൽ കെ​ട്ടി സ​മ​രം തു​ട​ങ്ങി. ഷാ​പ്പി​ലേ​ക്ക് ക​ള്ള് എ​ത്തി​ക്കാ​നും സ​മ​ര​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. ത​മ്പ​ക​ച്ചു​വ​ട് ജ​ങ്​​ഷ​ന് സ​മീ​പം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പി​ന് മു​ന്നി​ലാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ന്ത​ൽ കെ​ട്ടി സ​മ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഷാ​പ്പ് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടി​യ ശേ​ഷ​മേ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​വൂ എ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് പാ​ലി​ക്കാ​തെ ഷാ​പ്പ് മാ​റ്റാ​ൻ എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന​ത്രെ. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഷാ​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​ഞ്ഞ് സ്ത്രീ​ക​ൾ സ​മ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു നേ​ര​ത്തേ ഷാ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് മാ​റി സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഷാ​പ്പ് മ​റ്റെ​വി​ടേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും മാ​റ്റു​ന്ന​ത് വ​രെ സ​മ​രം തു​ട​രും എ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, എ​ല്ലാ അ​നു​മ​തി​യും ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ഷാ​പ്പു​ട​മ. സം​ഭ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഷാ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    News Summary - A protest was held by setting up a tent in front of the relocated liquor shop.
