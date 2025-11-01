Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 2:11 PM IST

    വിധിയെ അതിജയിച്ച്​ യാസീൻ പുരസ്കാര നിറവിൽ

    വിധിയെ അതിജയിച്ച്​ യാസീൻ പുരസ്കാര നിറവിൽ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ

    Listen to this Article

    കാ​യം​കു​ളം: ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജ​യി​ച്ചു മ​ന​ക്ക​രു​ത്തി​ന്‍റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി മാ​റി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സ​ർ​വ ശ്രേ​ഷ്ഠ ദി​വ്യാ​ങ്ക് പു​ര​സ്കാ​ര നി​റ​വി​ൽ. കൈ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത കു​രു​ന്നു പ്ര​തി​ഭ കീ ​ബോ​ർ​ഡി​ൽ നാ​ദ വി​സ്മ​യം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചാ​ണ് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത പു​ര​സ്കാ​രം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ണ്ണ് മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി മു​ട്ടു​വ​രെ മാ​ത്ര​മു​ള്ള വ​ല​ത് കൈ​യി​ലൂ​ടെ കീ ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്‍റെ​ഞ മാ​സ്മ​രി​ക പ്ര​പ​ഞ്ച​മാ​ണ് യാ​സീ​ൻ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തു​പ്പ​ള്ളി പ്ര​യാ​ർ വ​ട​ക്ക് എ​സ്.​എ​സ്. മ​ൻ​സി​ൽ ഷാ​ന​വാ​സി​ന്‍റെ​യും ഷൈ​ല​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്​ 13കാ​ര​നാ​യ യാ​സീ​ൻ.

    ഇ​ട​ത് കൈ​യും കാ​ലും ഇ​ല്ല, വ​ല​ത് കൈ ​മു​ട്ടു​വ​രെ മാ​ത്രം. വ​ള​ഞ്ഞ വ​ല​തു​കാ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തൊ​ന്നും കു​റ​വാ​യി കാ​ണാ​ത്ത യാ​സീ​ൻ സ്റ്റേ​ജി​ൽ ആ​ടി​ത്തി​മി​ർ​ക്കു​ന്ന ന​ർ​ത്ത​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഒ​പ്പം പാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യും മി​മി​ക്രി​ക്കാ​ര​നാ​യും തി​ള​ങ്ങു​ന്നു. മൊ​ബൈ​ൽ കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഴി​വു​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നും സാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പി​റ​ന്നു​വീ​ണ മ​ക​നെ​യോ​ർ​ത്ത് സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടാ​ത്ത മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് യാ​സീ​ന്‍റെ ക​ഴി​വു​ക​ളെ ഓ​രോ​ന്നാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. മ​ക​ന്‍റെ ഏ​ത് ആ​ഗ്ര​ഹ​വും സാ​ധി​ക്കാ​ൻ നി​ഴ​ലാ​യി ഇ​വ​ർ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കും.

    ഡോ. ​എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം ബാ​ല പ്ര​തി​ഭ പു​ര​സ്കാ​രം, ഉ​ജ്വ​ല​ബാ​ല്യ പു​ര​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൂ​ത​പ്പാ​ട്ടി​ലെ ന​ങ്ങോ​ലി​യു​ടെ ഉ​ണ്ണി​യാ​യി മാ​റി​യ വേ​ഷ​പ​ക​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ റ​വ​ന്യു ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച ന​ട​നു​മാ​യി. പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും പ​യ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ, ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി സ​ർ​വ​ക​ലാ​വ​ല്ല​ഭ​നെ​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ണ​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​യാ​ർ ആ​ർ.​വി.​എ​സ്.​എം സ്കൂ​ൾ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. അ​ൽ അ​മീ​ൻ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ്.

    X