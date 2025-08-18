Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Aug 2025 3:05 PM IST
    date_range 18 Aug 2025 3:05 PM IST

    പ്രളയത്തിന്​ ഏഴാണ്ട്​; കുട്ടനാട്​ വീണ്ടും ഭീതിയിൽ

    പ്രളയത്തിന്​ ഏഴാണ്ട്​; കുട്ടനാട്​ വീണ്ടും ഭീതിയിൽ
    2018ലെ ​പ്ര​ള​യ​കാ​ല​ത്ത് ത​ല​വ​ടി​യി​ലെ ഒ​രു​വീ​ട്ട​മ്മ​യെ ക​ത​കി​ന്റെ പാ​ളി​യി​ൽ ക​ര​​ക്കെത്തി​ക്കു​ന്നു (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: നാ​ടാ​കെ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​യ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ഴാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും പ്ര​ള​യ ഭീ​തി​യി​ൽ കു​ട്ട​നാ​ട്. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ശ​ബ​രി​ഗി​രി പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ട്​ തു​റ​ന്ന​താ​ണ്​ അ​ന്ന്​ വ​ൻ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വീ​ണ്ടും ക​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ട്​ തു​റ​ന്നു. വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന​ത്​ ചെ​റി​യ തോ​തി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ൻ മ​ല​വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ ക​രു​തു​ന്നി​ല്ല. മ​ഴ ക​ടു​ത്താ​ൽ ദു​രി​തം വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തു​മോ എ​ന്ന ഭീ​തി കു​ട്ട​നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ങ്കു​വ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ഴ​ക്കാ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​തു​മു​ത​ൽ കൈ​ന​ക​രി, ച​മ്പ​ക്കു​ളം ഭാ​ഗ​ത്ത്​ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വെ​ള്ളം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ണ​ക്കെ​ട്ട്​ തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ള്ള​മെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ദു​രി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക പ​ട​ർ​ത്തു​ന്നു. 2018 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ള​വി​ൽ മ​ഴ പെ​യ്ത​താ​ണ്​ നാ​ടി​നെ​യാ​കെ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ​ത്. പ്ര​ള​യം സ​ർ​ക്കാ​ർ സൃ​ഷ്ടി​യാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം അ​ന്ന്​ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ക​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ട്​ തു​റ​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​യ​താ​ണ്​ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​പ​ണം.

    ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ണ​ക്കെ​ട്ട്​ തു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ അ​ന്ന​ത്തെ ആ​രോ​പ​ണം ശ​രി​വ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​ണ്. അ​ന്ന്​ ക​ക്കി - ആ​ന​ത്തോ​ട്​ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ നൂ​റു ശ​ത​മാ​നം എ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ തു​റ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 90 ശ​ത​മാ​നം ആ​കു​ന്ന​തോ​ടെ തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഡാം ​മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള​ത്. അ​ത്​ അ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല.

    ക​വി​ഞ്ഞ്​ ഒ​ഴു​കു​മെ​ന്ന ഘ​ട്ടം എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​ന്ന​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രി എം.​എം. മ​ണി അ​ണ​​ക്കെ​ട്ട്​ തു​റ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വീ​ണ്ടും മ​ഴ ശ​ക്​​ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ഷ​ട്ട​റു​ക​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തു​റ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. കെ​ട്ടി​നി​ന്ന വെ​ള്ളം പൊ​ടു​ന്ന​നെ പാ​ടെ തു​റ​ന്നു​വി​ട്ട​താ​ണ്​ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഘാ​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്​. ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ 90 ശ​ത​മാ​നം എ​ത്തി​യ സ​മ​യം അ​ണ​ക്കെ​ട്ട്​ തു​റ​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ വ​ൻ വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഇ​പ്പോ​ഴും ര​ണ്ടു ദി​വ​സം അ​ടു​പ്പി​ച്ച് മ​ഴ പെ​യ്താ​ൽ മു​ങ്ങു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കു​റി കാ​ല​വ​ർ​ഷം ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം നാ​ല് ത​വ​ണ കു​ട്ട​നാ​ട് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മാ​യി പെ​യ്യു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും മു​ങ്ങാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ഇ​തി​നോ​ട​കം നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക കെ​ടു​തി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക കു​ട്ട​നാ​ടി​നെ പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ക്കേ​ജി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വീ​ണ്ടും ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്നു.

