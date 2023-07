കിഴക്കൻ വെള്ളത്തിൽ കുട്ടനാട്​ മുങ്ങി നദികൾ കരകവിഞ്ഞു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ: കി​ഴ​ക്ക​ൻ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ വ​ര​വി​ൽ കു​ട്ട​നാ​ട്, അ​പ്പ​ർ​കു​ട്ട​നാ​ട്​ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​​ൾ മു​ങ്ങി. പ​മ്പ, മ​ണി​മ​ല, അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ ന​ദി​ക​ൾ ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ ‘പ്ര​ള​യ​ജ​ലം’ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​ണ്​​ ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി​യ​ത്. ഏ​ഴി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​ മ​ട​വീ​ണ​തോ​ടെ ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി. മു​ട്ടാ​ർ, ച​മ്പ​ക്കു​ളം, പു​ളി​ങ്കു​ന്ന്, കാ​വാ​ലം, വെ​ളി​യ​നാ​ട്, മ​​ങ്കൊ​മ്പ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ കാ​വാ​ലം ജ​ങ്കാ​ർ സ​ർ​വി​സ്​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി. കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ൽ ഒ​രു​മ​ര​ണ​വും ജി​ല്ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യി. ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ടി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ്​ ക​ർ​ഷ​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി കോ​ഴി​കു​ള​ങ്ങ​ര ബാ​ബു​വാ​ണ്​ (61) മ​രി​ച്ച​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​ഴ​ക്ക്​ നേ​രി​യ ശ​മ​ന​മു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ലക​ളി​ൽ ക​ട​ൽ​ക്ഷോ​ഭം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ളും പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക​ളും വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​യ​തോ​ടെ പ​ല​യി​ട​ത്തും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ-​തി​രു​വ​ല്ല സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും വെ​ള്ളം​ക​യ​റി ഗ​താ​ഗ​തം നി​ല​ച്ചു. കെ.​എ​സ്.​ടി.​ആ​ർ.​ടി.​സി എ​ട​ത്വ ഡി​പ്പോ​യും ച​മ്പ​ക്കു​ളം ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. എ.​സി ക​നാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ്​ ആ​ല​പ്പു​ഴ-​ച​ങ്ങ​നാ​​ശ്ശേ​രി റോ​ഡി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ള്ളം​ക​യ​റി. മ​ന​ക്ക​ച്ചി​റ മു​ത​ൽ കി​ട​ങ്ങ​റ​വ​രെ​യും ഒ​ന്നാം​ക​ര​യി​ലു​മാ​ണ്​ സ്ഥി​തി രൂ​ക്ഷം. കാ​വാ​ലം, പു​ളി​ങ്കു​ന്ന്, മ​​ങ്കൊ​മ്പ്, ച​മ്പ​ക്കു​ളം, മു​ട്ടാ​ർ അ​ട​ക്കം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മു​ങ്ങി​യ​ത്. മു​ട്ടാ​ർ വെ​ള്ളം കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ, തി​രു​വ​ൻ​വ​ണ്ടൂ​ർ, പാ​ണ്ട​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ദു​രി​ത​മേ​റി​യ​ത്. പു​ന്ന​​പ്ര തെ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​റ​യ​ക്കാ​ട്, മാ​ന​​​ങ്കേ​രി, ച​മ്പ​ക്കു​ളം ഇ​ടം​പാ​ടം, എ​ട​ത്വ വി​രി​ശ്ശേ​രി പു​ത്ത​ൻ​വ​ര​മ്പി​ന​കം, അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ തെ​ക്ക്​ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പാ​ടം, അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പു​ളി​ക്ക​ൽ​പാ​ടം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ മ​ട​വീ​ണ​ത്. മൊത്തം 2814.62 ഹെ​ക്ട​ർ കൃ​ഷി​യാ​ണ്​ വെ​ള്ള​മെ​ടു​ത്ത​ത്. 15.70 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി. അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലെ നെടുമ്പ്രം, നിരണം, തലവടി ഭാഗങ്ങളിലാണ് ജലനിരപ്പ് നേരിയ തോതിൽ താഴ്ന്ന് തുടങ്ങിയത്. തലവടി പ്രദേശത്തെ കിടപ്പ് രോഗിയെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. തലവടി ചെമ്പടി ജോഷ്വായെ (80) ആണ് മാറ്റിയത്. ആശ പ്രവർത്തക ബിന്ദു നന്ദൻ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജീൻസി ജോളി,, ബ്ലോക്ക് അംഗം അജിത്ത് പിഷാരത്ത് എന്നിവരുടെ നേത്യത്വത്തിലാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. Show Full Article

News Summary -

Kuttanad was submerged in the eastern waters and the rivers overflowed