കഞ്ചാവുമായി യുവാവ്​ പിടിയിൽ

Posted Ondate_range 12 Aug 2025 2:04 PM IST
Updated Ondate_range 12 Aug 2025 2:04 PM IST
കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Youth arrested with ganja
കായംകുളം: കഞ്ചാവുമായി അന്തർസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മാൾഡാ നൂർപൂർ സ്വദേശി അമീറിനെയാണ് (29) ജില്ല ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും കരീലക്കുളങ്ങര പൊലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്. 1.9 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടിച്ചെടുത്തു. കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽപന നടത്തുന്നുവെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് ചേപ്പാട്-കാഞ്ഞൂർ ഭാഗത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. മാസങ്ങളായി ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് ഇയാളെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു.
