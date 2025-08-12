Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kayamkulam
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 2:04 PM IST

    കഞ്ചാവുമായി യുവാവ്​ പിടിയിൽ

    കഞ്ചാവുമായി യുവാവ്​ പിടിയിൽ
    അമീർ

    കാ​യം​കു​ളം: ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ മാ​ൾ​ഡാ നൂ​ർ​പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​മീ​റി​നെ​യാ​ണ്​ (29) ജി​ല്ല ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും ക​രീ​ല​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. 1.9 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ക​ഞ്ചാ​വ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചേ​പ്പാ​ട്-​കാ​ഞ്ഞൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡ് ഇ​യാ​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:DrugsYouth arrestedkayamkulam newsAnti-Drug Squad
    News Summary - Youth arrested with ganja
